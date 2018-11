Elecciones EU: Insiste Trump con fraude en Florida

Washington— El presidente de EU, Donald Trump, insistió en sus acusaciones de fraude electoral en el estado de Florida al asegurar que algunas personas después de votar se cambiaban de camiseta y depositaban un nuevo sufragio."Personas que no tienen absolutamente ningún derecho a votar se ponen en la fila y van en círculos. Otras veces van a su vehículo, se ponen una gorra diferente, una camiseta diferente, entran y vuelven a votar. Y nadie les pide nada", aseguró el mandatario en una entrevista al portal conservador The Daily Caller.Trump dijo además que el hecho de no tener que mostrar un carnet de identidad para votar facilita, en su opinión, este fraude."Si compras una caja de cereales necesitas un carnet de identidad. Tratan de avergonzar a la gente llamándolos racistas, o llamándoles cualquier cosa que se les ocurra, cuando dices que quieres voto con carnet de identidad. Pero el voto con carnet de identidad es muy importante", añadió el Presidente.Ambas afirmaciones han creado ya controversia en el país, puesto que Trump insiste desde hace años en sus acusaciones sin pruebas de fraude electoral, esta vez en las elecciones legislativas del pasado 6 de noviembre.En el marco de las acusaciones de Trump, Florida avanza con el recuento de dos de las contiendas de las que está pendiente todo el país desde el pasado martes: la de Gobernador estatal y la de senador federal.Aunque en la noche electoral los candidatos republicanos parecían los claros vencedores, a medida que pasaron los días y se seguían contabilizando los votos de algunos condados de mayoría demócrata el margen se fue estrechando hasta el punto de ameritar un recuento.Este jueves termina el margen para que los condados entreguen los resultados del recuento.

