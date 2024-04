Ratifica priista denuncia contra 'Alito': me pidió moche

Ciudad de México.- Tras aclarar que no busca la venganza, la diputada federal priista Montserrat Arcos Velázquez reveló que el líder del tricolor, Alejando Moreno, se acercó el año pasado a pedirle un moche de la bolsa asignada al Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI).

La legisladora tamaulipeca presentó este jueves una denuncia contra "Alito" y el secretario de Finanzas del CEN, Eduardo Gutiérrez Arroyo, por actos de corrupción y violencia política de género en su contra.

"Dice el Secretario de Finanzas, en los documentos que yo tengo, que tenía que llegar al número mágico para retonarle al amigo, quien lo había instruido (Alejandro Moreno), obtener el 50 por ciento de 32 millones de pesos, pero la simulación en el uso de estos recursos es un delito", contó.

"He decidido levantar la voz y, si es necesario, ponerle una pausa a mi carrera política, porque no busqué ningún espacio de representación popular (...) 16 millones de pesos era el destino para el presidente del partido, Alejandro Moreno Cárdenas. A mí solamente me dijeron que tenían esa necesidad económica y que él requería el recurso; él personalmente me lo solicitó y yo le pedí que considerara que era un recurso auditado y fiscalizado", detalló.

La diputada aseguró que ella no busca la venganza.

"Es un tema de justicia en el que no podemos estar en coyuntura. Por primera vez puede llegar a la Presidencia de la República una mujer y de que mujeres como tu servidora vean destruida su carrera", agregó.