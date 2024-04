En este mes en que se celebra la alegría de los niños, el Centro Cívico S-mart ofrece un evento especial para los pequeños que aman los sonidos: ‘Música que cuenta historias’.

El concierto que tendrá lugar hoy y que será interpretado por la Filarmónica Joven de Ciudad Juárez, bajo la dirección de Jove García, llevará a chicos y grandes por un viaje melódico en el que distintos autores comparten sus vivencias a través de sus temas, finamente ejecutados por la agrupación.

Movimientos musicales inspiración de Jean Sibelius, Edvard Grieg, Georges Bizet y Camille Saint-Saëns sonarán en el recinto para cautivar a los presentes.

Algunas de estas canciones serán reconocidas por los niños y no tan niños, ya que acompañan a películas de animación y caricaturas.

Para hacer más fácil la comprensión de los ritmos que se entonarán, se entregará un detallado programa donde se explica el significado de cada tema y el contexto en el que el compositor se encontraba al darle vida.

Por ejemplo ‘Finlandia’, de Jean Sibelius, señala que se escribió en 1899 para mostrar cuánto quería el autor a su país y para contar una historia sobre cómo la gente de Finlandia luchaba por ser libre y tener su propia identidad, especialmente cuando tenían problemas porque otro país, Rusia, quería controlarlos.

En el caso de la Suite No 1 de ‘Carmen’, de Georges Bizet, comparte que fue la última composición del francés, la cual se convertiría en una de las óperas más queridas y famosas en todo el mundo.

Señala que luego de la muerta de Bizet, su amigo Giraud tomó algunas de las mejores canciones de ‘Carmen’ y las organizó en dos grupos de música llamados Suite No. 1 y Suite No. 2, que son como colecciones de las partes más bonitas de la pieza operística.

Sobre el tema de Camille Saint-Saëns que se incluye en el recital, el programa indica que ‘La Danse Bacchanale’ es una sinfonía muy emocionante y poderosa de una ópera llamada ‘Sansón y Dalila’, que cuenta la historia de Dalila, una mujer encantadora que utiliza su belleza para influir en Sansón, el héroe de la trama. Agrega que este movimiento se toca en una parte de la ópera donde hay una gran fiesta.

Y así sucesivamente se compartirá por escrito un relato detrás de cada interpretación, de tal manera que ‘Música que cuenta historias’ será, además de una experiencia auditiva, una oportunidad para aprender sobre el arte musical.

TABLA

Programa

-Finlandia, Jean Sibelius

-Suite de Peer Gynt No. 1, Op 23, Edvard Grieg

1.‘Morning Mood’ (El amanecer)

2.’The Death of Åse’ (‘La muerte de Åse’)

3.’In the Hall of the Mountain King’ (‘En la gruta del rey de la montaña’)

-Suite No 1 de ‘Carmen’, Georges Bizet

1. Les Toréadors

2. Prélude

3. Aragonaise

4. Intermezzo

5. Séguedille.

6. Les Dragons d´Alcala

-Suite No 2 de ‘Carmen’, Georges Bizet

1. Habanera

2. Chanson du Toreador

3. La Garde Montante

4. Danse Bohème

- Danse Bacchanale, Camille Saint-Saëns

RECUADRO

‘Música que cuenta historias ‘

Concierto con la Filarmónica Joven de Ciudad Juárez

Hoy 25 de abril

Centro Cívico S-mart

7:00 p.m.

Entrada libre