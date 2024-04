No le voy a deber nada al crimen organizado: Máynez

Ciudad de México.- Ante universitarios de Morelos el candidato de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, afirmó que de llegar a la Presidencia de la República no le va a quedar a deber a los grupos de interés ni del crimen organizado.

"Nuestra campaña es de las y los jóvenes, nuestra campaña está generando un cambio, una suma de ideas y esto va a permitir que el próximo gobierno si pueda hacer los cambios que el país necesita, porque yo no le voy a deber nada a los grupos de interés ni mucho menos a los grupos del crimen organizado que también están pagando campañas y secuestrando el poder público", aseguró.

En el Polideportivo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Álvarez Máynez dijo que su proyecto contiene tres ejes fundamentales para cambiar el país, y el primero tiene que ver con la justicia y la seguridad.

"Morelos es uno de los estados más violentos y más inseguros del país pero no lo era, hace 20 años México no era uno de los 100 países más violentos del mundo y hoy somos uno de los 10 más violentos y con más homicidios", afirmó el candidato en el segundo estado con la tasa más alta en homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.

"México necesita cambiar, se necesitan policías civiles, una Academia Nacional de Policía que forme mandos policiacos porque es una tragedia que en México para ser policía se necesiten sólo seis semanas de un curso y tengan condiciones precarias, sin seguro de vida, sin seguro de gastos médicos mayores y sin dignidad".

A pregunta de varios estudiantes, Álvarez Máynez propuso concentrar la estrategia de seguridad en delitos de alto impacto.

"En mi sexenio no voy a permitir que se vuelva a encarcelar ni a una mujer por decidir sobre su cuerpo ni a un joven por fumar mariguana, la Policía no debe de servir para eso, la Policía debe de contener, de disuadir, de prevenir los delitos de alto impacto que laceran y lastiman a la sociedad", manifestó entre aplausos.

El aspirante a la Presidencia consideró que las Fuerzas Armadas sí pueden intervenir en la seguridad, pero de manera temporal y especial.

Entre otras propuestas, Álvarez Máynez planteó el fortalecimiento de las becas universitarias y un bono especial para que los estudiantes tengan acceso a eventos de cultura.

También centró sus ofertas en garantizar el acceso al agua, prosperidad económica, reducción de la jornada laboral y un equilibrio del salario.

Tras ser cuestionado por una estudiante de Psicología sobre un presunto acoso sexual, el candidato se mostró molesto con la joven por no detallar pruebas.

"No, no, no, no es cierto ¿No se te hace extraño que esa persona me acuse y a los tres días aparezca de candidata como regidora del PRI y luego al mes la nombren coordinadora de Xóchitl (Gálvez)? Tú viste todo lo que me hicieron por un video en un estadio de fútbol, en donde no insulté a nadie, en donde me equivoqué, lo reconocí por subir el video, y ve lo que es el karma y qué pasó con esa campaña por el alcoholismo que tanto me han criticado", respondió.

El emecista sostendrá más tarde un encuentro con la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en Xochimilco, Ciudad de México.