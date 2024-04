Denunciará Sheinbaum a gobernadora Campos

Chihuahua— La candidata a la presidencia de México por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, presentará una denuncia en contra de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván por intromisión en el proceso electoral.

Así lo informó el día de ayer Carlos Castillo, delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena en Chihuahua junto a candidatos y autoridades del partido. A decir de Castillo la denuncia deriva del desalojo del candidato a la alcaldía de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar el pasado martes y que se suma a los procesos que se siguen contra candidatos y regidores de Morena por parte del Tribunal Estatal Electoral (TEE).

“En estos días la candidata Claudia Sheinbaum presentará una denuncia en contra de la gobernadora Maru Campos por intromisión en el proceso electoral. Hace un par de días hubo una reunión de Marko Cortés con los gobernadores de Acción Nacional quienes recibieron la orden de impedir a toda costa el triunfo de Morena en los estados que ellos gobiernan el 2 de junio”, apuntó Castillo.

El delegado no dio más detalles de la denuncia, en qué consiste o ante qué instancia se presentará. Esto, dijo, por no querer “espoilear”, el anuncio por parte de la candidata que podría darse a la brevedad. Pues será la candidata quien dé la información pertinente.

Sobre lo acontecido el martes en el que el alcalde con licencia y candidato a la reelección, Cruz Pérez Cuéllar, deriva de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción por enriquecimiento ilícito contra Daniel Simón Pando Morales, quien renta la casa a Pérez Cuéllar en un exclusivo fraccionamiento.

‘No es un hecho aislado’

Sin embargo los candidatos y autoridades de Morena sumaron sus voces para respaldar al alcalde con licencia, al señalar que este evento se suma a otros en que, acusaron, desde Gobierno del Estado se busca intimidar y evitar que los chihuahuenses puedan elegir por quien votar al “bajarlos” de la contienda a través de procesos legales en que se usan instituciones para ello.

“El hecho que sucedió ayer en Ciudad Juárez no es un hecho aislado. Es parte de una estrategia en la que se utilizan las instituciones en favor de un partido político”, abundó Castillo.

“Quieren ganar en la mesa de tribunales, en fiscalías y con procesos amañados e injustos lo que saben que en el territorio no pueden sacar… Cuando se violentan las reglas democráticas se violenta a una sociedad que tiene derecho a ejercer con autonomía e información su derecho al voto”, condenó.

Consideró que como lo denunció el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada, en el Congreso, hay un “nado sincronizado” entre instituciones del estado. Recordó que primero el TEE, buscó sancionar de manera irregular e infundada a candidatos y candidatas a diputaciones locales, proceso que se mantiene contra Estrada.

Señaló que hay acciones en contra de regidores, como la suspensión por 10 días de tres de ellos: Eliel García, Ishtar Ibarra y América Mayagoitía.

Asimismo Cuauhtémoc Estrada, y la presidenta del partido a nivel estatal, Brighite Granados, exigieron que la gobernadora “saque las manos del proceso electoral” y acusaron una persecución política contra los candidatos de su partido.

Es libre de hacer lo que quiera: Maru

“Me anunció hoy Claudia Sheinbaum que me iba a denunciar como gobernadora. Bueno, ella es libre de hacer lo que ella quiera. Nada más que ahora sí apegado también a derecho. Que funde y motive por qué esa denuncia contra una servidora”, fueron las palabras de la gobernadora María Eugenia Campos luego del anuncio desde Morena de que la candidata presidencial por dicho partido presentaría una denuncia en su contra por “intromisión en las elecciones”.

Durante su visita al municipio de Jiménez la mandataria expresó que en el caso que derivó en este amago de denuncia en el que el alcalde con licencia de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, fue desalojado de su vivienda en la colonia El Campestre fue por una investigación que lleva a cabo la Fiscalía Anticorrupción y dijo que esta acción de aseguramiento no va en contra de él, sino de su arrendador.

“Es muy importante que transmitamos este mensaje a los chihuahuenses. La casa no era del alcalde, la casa la tenía rentada a una persona que está denunciada por enriquecimiento ilícito. La acción no era contra el alcalde en sí, era contra esta persona acusada. Al alcalde le tocó la mala suerte de rentarle a no sé quién, que dicen que es una de sus manos derechas”, puntualizó.

“Pero bueno, yo creo que él es un alcalde apegado a la ley y que fue una medida de aseguramiento. No fue un cateo, ni allanamiento. Fue un aseguramiento dispuesto a la ley, apegado a la ley, a la Constitución y también a sus derechos civiles y políticos”, enfatizó.