Aclara Iván Pérez amparo en relación a elección de presidente en Canaco

Ciudad Juárez.- El empresario Iván Pérez indicó en una lista las razones por la cuales interpuso el juicio de amparo indirecto número 372/2024-VII-8, en donde se señala que se ha pedido anular la elección de la presidenta de Canaco, por presuntas irregularidades en el proceso de votación, informó a través de un comunicado de prensa.

1.- Soy socio de la CANACO desde 2011, y en todo momento con cada Presidente del organismo he trabajado en apoyo al sector empresarial, ya sea desde el ámbito profesional o desde alguna responsabilidad pública.

2.- Que el suscrito reconoce que el proceso para la elección de Presidente de la CANACO 2024-2025 se llevó a cabo con pleno apego a la Ley de Cámaras Empresariales y su Reglamento, donde la votación le favoreció a la hoy Presidenta.

3.- Que el proceso de elección fue tan transparente y apegado a derecho, que para efectos de dejar evidencia legal de ello, la Corredora Pública Lic. Verónica Torres fue designada por la CANACO como fedetaria para dar cuenta de todas las acciones y resultados de todo ese proceso, lo cual dejó plasmado en la póliza correspondiente, la cual obra en poder de CANACO.

4.- Que el amparo promovido no es en contra ni de la elección de Presidente ni de persona en lo particular alguna; por el contrario, el sentido del amparo es que se reconozca por parte del poder de control constitucional que artículo 19, fracción IV, de los estatutos de CANACO, contraviene no solo la Ley de Cámaras Empresariales y su Reglamento sino también de la propia Constitución Federal, al permitir que una persona básica o moral tenga un voto por cada sucursal pagada ante el SIEM, siendo ello inequitativo, antidemocrático, discriminatorio y excluyente de los principios democráticos de representación e inclusión de las minorías.

5.- Que el permitir que un afiliado tenga más de un voto por cada sucursal pagada ante el SIEM en la toma de decisiones del organismo empresarial, provoca una distorsión entre los afiliados, al existir con ello socios de CANACO de primer, segundo o tercer nivel, atendiendo a un elemento ajeno al derecho de voto: “contar con más de una sucursal”.

6.- En términos legales, quien tiene el derecho a votar en una decisión de la CANACO es el afiliado como una “unidad de negocio”, no así las sucursales que tenga pagadas ante el SIEM.

7- A nivel nacional, CANACO Ciudad Juárez es la única cámara empresarial que en sus estatutos previenen otorgar un voto a un afiliado por cada sucursal, razón por la cual resulta necesario que dichos estatutos sean reformados para otorgar igualdad de afiliados. Esto es, que un afiliado valga un voto ante la CANACO.

Finalmente, reitero mi reconocimiento a la gran trayectoria de la hoy Presidenta de CANACO así como mi disposición de continuar, como hasta hoy, en el apoyo total a favor de los afiliados y de las actividades del organismo empresarial que, insisto, pertenezco desde el año 2011.