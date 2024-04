Que Cruz reclame a quien le rentaba: De la Peña

Chihuahua.- El secretario de gobierno del estado, Santiago de la Peña, consideró que el candidato y alcalde con licencia, Cruz Pérez Cuellar, deberá reclamar a la persona que le rentó el inmueble que no le hiciera saber la condición legal en que se encontraba el inmueble en investigación por la Fiscalía Anticorrupción y que podría ser asegurado, como sucedió el pasado martes.

Esto luego de las declaraciones de Pérez Cuellar el día de ayer en que acusó se había empañado el inicio de su campaña por la intervención del gobierno del estado. Ante ello De la Peña consideró que el diálogo debería estar dirigido a la Fiscalía Anticorrupción, instancia que lleva a cabo la investigación contra el arrendador de la casa de la cual fue desalojado Pérez Cuellar y su familia.

“Seguramente él tendrá que reclamarle a la persona que le arrendó el inmueble que no le haya dicho que estaba en esa condición o que no le haya hecho saber que podía esta vivienda, este inmueble formar parte de una investigación por haber sido adquirida con recursos de procedencia ilícita”, enfatizó.

Abundó en que es claro que la investigación no es con el alcalde de Ciudad Juárez, sino contra el exfuncionario Daniel P. a quien se investiga por enriquecimiento ilícito. “El diálogo no es con gobierno del estado, el diálogo es con la Fiscalía Anticorrupción. Más allá de la pirotecnia política que se pretende arrojar alrededor de este tipo de temas, nos basemos en los hechos. La información que se tiene en Gobierno del Estado es que la fiscalía anticorrupción está enderezando un procedimiento en contra de una persona en particular que está claro no es el alcalde de Ciudad Juárez y la aparición del alcalde es porque estaba arrendando el bien de esta persona que ahora está sujeta a proceso”, dijo.

Consideró que estas expresiones que emitió el día de ayer el alcalde en que acusaba una persecución política señaló que se trata de aprovechar este caso para sumarlo como activo político a la campaña.