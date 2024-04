Morena quiere poder absoluto con Ley de Amparo: González

Chihuahua.– Luego que de ayer miércoles Morena y aliados aprobaran la Ley de Amparo en la Cámara de Diputados, los ciudadanos que no tengan dinero para pagar abogados ya no podrán defenderse ante un daño general de la autoridad, que perjudique a las mayorías, porque los amparos ante la justicia federal perderán efectos para la población en general.

Así lo declaró la diputada panista por Chihuahua, Rocío González Alonso, quien aseguró que el gobierno populista de López Obrador y sus diputados, afectan los derechos de la población más pobre y vulnerable, que ya no podrá defenderse de las arbitrariedades de la autoridad.

“Como en el tema de las pensiones, quienes puedan pagar un abogado seguramente van a pelear su pensión, pero los más pobres que no tienen posibilidad, no van a hacerlo y ese dinero se lo va a llevar Morena”, externó la legisladora, quien además consideró esta nueva medida como un retroceso y violación a los derechos humanos de la población, puesto que los derechos deben ser progresivos y no regresivos.

“Por supuesto que con esto dañan a quienes más necesitan, a los que tanto han esperado y a quienes les van a robar su dinero con el tema de las pensiones. Aquí cambia perfectamente este ejemplo, y vamos a seguir defendiendo a Chihuahua y a México, porque lo que sigue es una acción de inconstitucionalidad que, seguramente en los próximos días estaremos firmando”, reclamó la representante.

González Alonso adelantó que también presentarán acciones de inconstitucionalidad a la Ley del Fondo de Pensiones y la Ley de Amnistía que busca dejar a criminales libres, como si el Gobierno Federal protegiera de verdad a la población.

“Las y los diputados del PAN siempre defenderemos el Estado de Derecho, la Constitución, la Justicia y la Separación de Poderes que ahora quiere sepultar Morena engañando al pueblo de México a través de medidas populistas”, insistió.

De manera irónica, en lugar de Ley de Amparo, la llamó “Ley de Venganza Presidencial, porque a ningún dictador le parece que frenen sus acciones autoritarias. Con esta reforma Morena busca consolidar un poder absoluto, sin rendición de cuentas ni contrapesos institucionales", sentenció González Alonso.

