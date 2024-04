Vive Zendaya un triángulo amoroso en 'Challengers'

Ciudad de México.- Tashi Duncan (Zendaya) lo tiene todo para triunfar en el tenis y convertirse en la próxima superestrella, pero tras una lesión en la rodilla termina siendo una entrenadora que dedica su vida a transformar a su esposo Art Donaldson (Mike Faist) en uno de los deportistas más exitosos del mundo.

He estado esperando trabajar con Luca Guadagnino de alguna manera, así que la idea de que sería en esto fue mágica

Un último partido antes de retirarse, Art se vuelve a ver cara a cara con Patrick Zweig (Josh O'Connor), su mejor amigo de la adolescencia y ex interés romántico de su esposa.

Desafiantes (Challengers), del director italiano Luca Guadagnino (Llámame por tu Nombre; Call me by Your Name), llega este jueves a las salas de cine mexicanas, con un divertido pero intenso y dramático trío amoroso.

"Estaba rodando Euphoria cuando me hablaron de este proyecto, así que tuvimos una especie de simulacro de lectura en la casa de mi agente y me enamoré del guion, es decir, era brillante y también me puso muy nerviosa, porque no podía definir qué tipo de película era.

"Era divertida, pero no diría que era una comedia, había drama, pero no diría que era sólo un drama, y tenía tenis, pero no era una película de deportes. Era esa sensación de que era una especie única y hermosa", contó la actriz, en conferencia de prensa.

Con escenas entremezcladas del presente y el futuro, Guadagnino muestra la íntima relación de Patrick y Art, de personalidades totalmente diferentes, pero con dos únicos intereses en común: el tenis y Tashi.

"Cuando me mandaron el guion, estaba trabajando en otra cosa, pero lo leí y era fantástico, los personajes eran increíbles, la estructura era tan cinematográfica que, instintivamente, sentí que el esfuerzo artístico que todos podríamos reunir en esto sería fantástico.

"Sabía que quería algo fuera de los sets de filmación, porque soy un maniático del control y el caos no me gusta, pero sentí que esto era algo con lo que podía jugar y hacer esta película me hizo muy feliz", afirmó el director.

La disputa de ambos hombres trasciende el tiempo, la red y los sets, pues en su último enfrentamiento parece haber en juego más que un simple trofeo, ya que la relación entre los tres ha rebasado los límites del amor.

"Lo que realmente me pegó sobre el personaje fue esta idea de Art, que ha caído en el amor y que está tan desesperadamente tratando de volver a ese lugar de la pureza. Es como una forma de trascendencia cuando estás en tu trabajo y en tu oficio y realmente amas el proceso de hacerlo.

"Todos fluimos a través de nuestros esfuerzos artísticos para tratar siempre de encontrar esos proyectos que sacan algo de nosotros que nos hace sentir obligados a, realmente, conjurar las cosas por nosotros mismos. Genuinamente con este personaje pensé que lo entiendo esto muy profundamente", explicó Faist.

Desafiantes transcurre en un vaivén de acontecimientos y movimientos de cámara que transportan a una cancha, donde los diálogos van de un lado a otro con fuerza, esperando el mejor revés del contrincante.

"Sentí que este era un personaje tan seguro de sí mismo, tan cómodo en sí, que realmente vive la vida al máximo y acepta sus defectos", agregó O'Connor.

La estrella de Dune, quien funge además como productora, contó cómo se prepararon para convertirse en virtuosos de la raqueta en tan sólo seis semanas.

"Tuvimos la suerte de estar en lo que yo llamé campamento de verano, porque, esencialmente, tuvimos casi seis semanas antes de que realmente comenzara la producción sólo para trabajar en el tenis. Lo que sabía de tenis eran Venus y Serena Williams y fue una de esas cosas que era aterrador como reto a asumir", resaltó.