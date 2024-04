Buscará Toluca el liderato ante Cruz Azul

Toluca, México.- El Toluca tiene claro su objetivo para la última jornada del Clausura 2024: vencer a Cruz Azul y recuperar el liderato.

De cara al partido del sábado en el Estadio Nemesio Diez, el defensor paraguayo Juan Escobar aseguró que los Diablos Rojos llegan plenamente recuperados de aquella goleada frente al América.

"Tuvimos tropezones a lo largo del torneo, pero nos hemos levantado muy bien, tenemos la posibilidad de terminar todavía primeros y lo vamos a trabajar", comentó.

"Va a ser un partido lindo, duro, de Liguilla, pero nosotros estamos enfocados en ganar, vamos a salir a pelear. Obviamente queremos terminar primeros y vamos a salir a jugar sin miedo, como siempre lo hacemos de local, y ojalá se den los resultados".

Toluca enfrentará a La Máquina sabiendo qué necesita para quedarse con el primer lugar, con base en el resultado de América.

Asimismo, Escobar aceptó que será especial enfrentar al conjunto cementero, con el que jugó cuatro años y consiguió un título de Liga.

"Un partido especial para mí, que me va a tocar enfrentar a mi exequipo, va a ser algo muy especial. (Fichar con Toluca) fue una decisión mía con mi familia y no me arrepiento, estoy contento acá, feliz", expresó.

"Va a ser un partido muy duro, pero estamos mentalizados todos de que va a ser así, tenemos un objetivo muy claro y cada uno está trabajando, dando lo mejor para eso".