De mujer a mujer

Conócela

Yadira Soledad Cortés Castillo

Edad: 45 años

Lugar de nacimiento: Ciudad de México

Crecer en un ambiente con violencia intrafamiliar y ser testigo de que su madre sobrevivió a un intento de feminicidio, impulsaron a Yadira Soledad Cortés Castillo a involucrarse de lleno desde hace 10 años en la lucha por los derechos de las mujeres. Lucha que hoy le ha dado una nueva satisfacción al ser acreedora al premio Kirá que otorga el Municipio de Ciudad Juárez.

“El premio del Kirá es un reconocimiento que hace el municipio a mujeres que trabajan por otras mujeres, por actividades que se realizan aquí, lo cual es un honor que haya sido vista con esta posibilidad a partir del trabajo que hemos realizado en esta ciudad”, comenta Yadira.

Y añade que finalmente son 10 años de trabajo en comunidad directamente en la formación de mujeres que se han convertido en mujeres defensoras de derechos humanos de otras mujeres.

“En acompañamiento a madres de mujeres víctimas de feminicidio y desaparición, en la incidencia en políticas públicas a favor de nosotras las mujeres y priorizando las necesidades de este grupo de mujeres tan vulnerables, como lo dije, de madres de víctimas. A partir de esto que es muchísimo trabajo, todos los días, todos los años, cada momento ir trabajando a favor de esto, a favor de los derechos humanos de las mujeres, la igualdad, la inclusión y la sororidad.”

-¿Cómo nace en usted el llevar a cabo este tipo de lucha?

“Vengo de una familia, como muchas mujeres, la mayoría, con orígenes con violencia interna, mi madre es sobreviviente de intento de feminicidio, también es mamá, feminicidio infantil y una defensora de mujeres también. Entonces a partir de ese arraigo en ella y trabajar por otras mujeres y hacer, pues voy viendo y conociendo diferentes grupos y diferentes caminos posibles para desarrollar esta necesidad de acompañar y este querer, más que necesidad querer acompañar a otras.”

De 45 años de edad y oriunda de la Ciudad de México, Yadira llega a esta frontera junto a su madre para vivir con su abuelo materno, después de que su mamá fue víctima de intento de feminicidio. Con el tiempo Yadira regresa a la capital del país para estudiar, allá se casa y muchos años después se divorcia y regresa a Ciudad Juárez.

Economista por el Instituto Politécnico Nacional y con maestría en Ciencias Sociales, con el perfil de políticas públicas y otra más en Antropología Social por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde impartió clases en la Facultad de Trabajo Social, Yadira se acercó a la Red Mesa de Mujeres para ofrecerles su trabajo voluntario y empieza a trabajar con un proyecto de visibilización de las acciones que hacían las diferentes instancias de gobierno a favor de los derechos de las mujeres.

“Muchísimas, porque en primer lugar poder acompañar a las madres de víctimas es un tema que me llega porque es como acompañar a mi madre también al mismo tiempo y me permite pensar a partir desde lo que se hace en lo privado cómo hacerlo público y cómo ellas me han permitido irme involucrando cada vez más.”

Los logros en el tema de acceso a la justicia y civilización de las violencias contra las mujeres, agrega Yadira, por supuesto son las cruces que se han colocado a la entrada de Ciudad Juárez.

No todo ha sido fácil para Yadira y el resto de las mujeres involucradas en esta lucha, pues el camino del acceso a los derechos para las mujeres es ir contracorriente, donde lo más difícil esque de pronto parece que van para adelante y luego para atrás.

-¿Cómo sacar fuerzas para seguir adelante cuando se presentan obstáculos?

“Implica mucho desgaste emocional, mucho desgaste físico, mucho sacrificio de tu espacio familiar, porque ese tiempo ya no estás con la familia, no estás durmiendo, no estás descansando, pero finalmente vale la pena porque también es ponernos en los zapatos de las otras, de sus hijas.”

Otra satisfacción para Yadira es ver la respuesta de las mujeres a las que ayudan, a las que considera sumamente amorosas, agradecidas y les hacen saber que se sienten cobijadas y a gusto con ellas.

“De hecho la señora Norma Laguna, en representación del colectivo escribió un parrafito que les comparto, nos dice: ‘Yadira Soledad Cortés Castillo es una persona muy solidaria que busca la manera de que estemos bien mentalmente y físicamente, estamos muy agradecidas totalmente con Yadira por su compañía desde que llegó a la Red de Mujeres para acompañarnos en los momentos tan dolorosos que pasamos cada día y en los momentos buenos. Gracias a Dios por ponerla en nuestro camino, estamos agradecidas por su apoyo.’

“Y pues es un mensaje que sale de su corazón, yo lo sé, lo siento y que cuando tenemos actividades siempre nos mandan mensajes como en esta línea y es lo que nos da fuerza, también esto nos da fuerza para continuar.”

-¿Qué es para usted el 8 de marzo?

“Es un día de lucha y de protesta, tal como lo dice la consigna, es un día de lucha y de protesta, un día de visibilización de las violencias de las cuales somos víctimas, es un día de catarsis también, es un día para sanar, para acompañar, para liberar. Esto de acompañar es bien importante, es un sentirnos acompañadas de otras mujeres y acompañar a otras mujeres, y principalmente a las madres de víctimas decirles no están solas, darles el apapacho porque ya la vida las ha dado mucho dolor, toca en estos días apapacharlas, apapacharnos, abrazarnos, fortalecernos y visibilizar, visibilizar las violencias. Esto sirve para que sepa el mundo que esto nos está pasando y que se puedan tomar cartas en el asunto para prevenir.”

(Eduardo Morán)