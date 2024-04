'Conmigo lo que quieran, pero con la familia no': Pérez Cuéllar

Ciudad Juárez.- El candidato por la coalición Morena-PT, Cruz Pérez Cuéllar, aseguró que el operativo de la Fiscalía Anticorrupción en la casa que rentaba y fue asegurada, se trató de un “acto anticipado de campaña”.

“Lo que hicieron nunca me lo espere es una actuación ruin muy baja, conmigo lo que quieran, pero con la familia no. Yo lo llamaría un acto anticipado de campaña, ordenado por la gobernadora para favorecer al PAN”, dijo en conferencia de prensa este jueves ante el arranque de campañas locales en esta frontera.

Dijo que los candidatos de la oposición no tienen buenas propuestas ni nada qué presumir en cuestión de obras e infraestructura en la ciudad.

“Al no tener nada que presumir en obra en la ciudad, son gobierno, creo que tienen una campaña muy pobre sin buenas propuestas ni qué presumir, no me voy a meter en esquemas personales”, comentó.

Dijo sentirse respaldado por la población juarense y confiado en conseguir la reelección el próximo 2 de junio. “Me siento muy respaldado…mi trabajo es tratar de convencer a los juarenses de que me den la oportunidad de seguir sirviendo, no trataré de ocuparme mucho en ellos, mmi objetivo es convencer a los juarenses de que me den chamba como presidente municipal”, comentó.

“Estoy preparado para el resultado”, agregó.