Debe controlar Congreso el debate migratorio

Es probable que el Congreso llegue a un acuerdo presupuestario para evitar un cierre del gobierno sin tratar como moneda de cambio a cientos de miles de jóvenes indocumentados traídos a Estados Unidos cuando eran niños. También parece, sin embargo, que el presidente Trump considerará revertir su amenaza de deportación para estos jóvenes "soñadores" solo si el Congreso considera recortes profundos a la inmigración legal.Los cambios que exige el presidente provienen de una visión nativista de que lo que es bueno para los inmigrantes es malo para Estados Unidos. Esa visión es contraria no solo a lo mejor de la tradición y los principios estadounidenses, sino a la evidencia de lo que es mejor para el país.Los programas dirigidos por Trump están diseñados para hacer que la inmigración legal sea más diversa y humana. Uno es el sistema de lotería que ofrece la oportunidad de visas a personas de países que están subrepresentados como fuentes de inmigrantes estadounidenses; el otro es la inmigración basada en la familia, que ofrece visas a parientes cercanos de ciudadanos y residentes legales.Trump, quien regularmente ha manchado a los inmigrantes como terroristas y criminales, últimamente ha estado enfocando su miedo en el programa de visas de diversidad. El mes pasado, su Departamento de Seguridad Nacional publicó un informe que afirmaba deshonestamente que quienes ingresaban al país a través de la lotería tenían más probabilidades de estar vinculados a ataques terroristas. El Cato Institute descubrió que los titulares de visas de lotería en realidad mataron a solo ocho de cada 3 mil 37 estadounidenses asesinados por terroristas nacidos en el extranjero desde 1975. Además, los inmigrantes elegidos en la lotería no son elegidos "sin ningún respeto por la habilidad, el mérito o la seguridad de nuestra gente ", como dijo Trump en su Informe de Gobierno. Deben tener al menos una educación secundaria o dos años de experiencia en trabajo calificado, y también deben someterse a controles penales, de seguridad nacional y médicos. A los 50 mil beneficiarios de las visas no se les garantiza la residencia permanente, solo la oportunidad de adelantar su proceso de inmigración.Trump ha dicho que el programa de reunificación familiar -que él y otros opositores a la inmigración prefieren llamar "migración en cadena" - abre las compuertas a "números prácticamente ilimitados de parientes distantes". De hecho, los parientes que no son cónyuges, padres e hijos menores están sujetos a límites anuales y cuotas de país, de modo que, en la actualidad, el atraso es de casi cuatro millones de solicitantes, la mayoría de ellos con muchos años de espera para obtener una visa. Trump no permitiría nuevos solicitantes que no sean familiares directos, e incluso estos ya no incluirían a los padres. La imposición de estas restricciones y la finalización de la lotería de visas de diversidad reducirían a la mitad el número de inmigrantes legales.Es difícil evaluar cuánto de lo que Trump dice que es una táctica de miedo y cuánto exigirá realmente. La única noción que recorre todo lo que dice o tuitea sobre la inmigración es que es una puerta para que criminales y terroristas ingresen a Estados Unidos. Sin embargo, los datos del Instituto Cato indican que los titulares de visas de diversidad e inmigrantes ilegales, los grupos más difamados por Trump, son mucho menos propensos a cometer delitos que los estadounidenses nativos.El enfoque de Trump parece tener la intención menos de racionalizar el sistema de inmigración que inflamar a sus partidarios principales al demonizar a las personas no blancas, como lo hizo cuando menospreció a los inmigrantes de naciones como Haití y México mientras elogiaba a los noruegos.Los miembros del Congreso saben que existen otras medidas sensatas. Los senadores John McCain, republicano de Arizona, y Chris Coons, demócrata de Delaware, han ofrecido un proyecto de ley provisional que pondría fin a la amenaza a los Dreamers a la vez que reforzaría la seguridad fronteriza. Nada sobre visas de diversidad o migración basada en la familia, nada para el derroche.Eso tiene sentido. La forma en que manejamos la inmigración legal no debería cambiarse sin un debate exhaustivo y honesto.