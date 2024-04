Perciben bajo impacto por alta tasa de Banxico

Ciudad de México.- La elevada tasa de Banxico no ha frenado la economía porque en el país existe una baja penetración financiera y porque hay otros factores que pueden estar generando un contrapeso como un consumo fuerte, consideró Pamela Díaz, directora para México de BNP Paribas.

"Los canales de transmisión de política monetaria sugieren que las tasas altas no tienen un impacto muy fuerte. La verdad es que vemos los datos del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) y los de ventas minoristas y parece que en efecto no tienen un impacto tan fuerte, no es posible que tengamos una tasa en el nivel que tenemos y no se le hagan cosquillas a la economía", dijo.

El IGAE, que da seguimiento mensual a la economía mexicana, reportó un crecimiento de 1.4 por ciento en el segundo mes del año, lo que significó un repunte después de la caída de 0.9 por ciento a inicios de año.

Díaz consideró que la baja penetración financiera impide que una tasa elevada impacte realmente en la economía, pero en el contexto actual lo hace menos todavía.

"Venimos de un proceso de recuperación que sigue su curso todavía, los cambios en los patrones de consumo, esto de alguna manera inhibe el efecto de política monetaria asociado con economía real, el de la tasa de interés y el de crédito.

"El entorno de política monetaria restrictiva está inmerso en un contexto donde todavía se está viendo esta recuperación económica, entonces es difícil aislarlo", comentó.

La especialista consideró que Banxico tiene margen para recortar más su tasa antes que la Reserva Federal (Fed, banco central de Estados Unidos), pero afirmó que esto no tendrá un gran impacto en la economía.

"Banxico tiene espacio para cortar sólo si y sólo si los datos de inflación justifican esos cortes", resaltó.

La baja penetración crediticia que prevalece en México es la que orilla al banco central a mantener una política más restrictiva y durante más tiempo que en otros países pares de América Latina, dijo recientemente Jonathan Heath, subgobernador del banco central.

De acuerdo con la minuta de la reunión de política monetaria de marzo pasado, uno de los integrantes de la Junta de Gobierno de Banxico resaltó que la elevada tasa de crecimiento del crédito al consumo, los ingresos por remesas, la política salarial y el incremento en las transferencias de los programas sociales seguirán estimulando el consumo.