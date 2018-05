Exigen que aclare manejo de mas de 90 millones de pesos

En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 36A del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, Héctor Mario Galaz Griego, rindió el sexto informe trimestral, de la sindicatura municipal, momentos antes de pedir licencia a su cargo.Este informe lo presentó ante el Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes, en lo que respecta al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2018 en la pasada sesión ordinaria de Cabildo.En el cual se destacó que el trabajo que se realiza en la Sindicatura está reglamentado por el Código Municipal para el Estado de Chihuahua, el cual establece, entre otras, en el artículo 30; “Los regidores y el síndico tienen facultades de inspección y vigilancia, en los ramos a su cargo, por lo que no podrán dar órdenes a los funcionarios, empleados municipales y público en general. Los Regidores sólo podrán ejercitar funciones ejecutivas cuando actúen como cuerpo colegiado en las sesiones del Ayuntamiento”.Galaz Griego, manifestó que de acuerdo a lo establecido en la Fracción quinta del Artículo 36B del Código Municipal Vigente para el Estado de Chihuahua, ésta Sindicatura informa acerca de los resultados contenidos en el Informe de Auditoría practicada por la Auditoría Superior de la Federación a la Administración Municipal y dados a conocer en oficios fechados del 13 de septiembre de 2017 y 20 y 21 de febrero de 2018.En el informe de la Auditoría de la Federación se señalan algunas observaciones.En lo relacionado con la instrumentación de Control Interno de los recursos de Participaciones Federales, se encontró que el municipio no cuenta con normas generales de Control Interno. No acreditó haber realizado acciones para comprobar su compromiso con los valores éticos como la emisión de Códigos de Ética y Conducta.Dentro de estas mismas observaciones se encuentra que el municipio de Nuevo Casas Grandes, no acreditó haber realizado acciones que forman parte de la responsabilidad de la vigilancia y supervisión del control interno, como el establecimiento de un Comité de Trabajo en materia de integridad, de ética, de auditoría, de control interno, entre otros.De igual modo no acreditó haber realizado acciones para comprobar el establecimiento de políticas sobre la competencia profesional del personal, así como de su reclutamiento, selección, descripción de puestos y su evaluación.Otra cuestión no acreditada, que señaló el síndico fue sobre las acciones para comprobar que cuenta con un procedimiento o manual que establezca la metodología para la Administración del Riesgo de Corrupción.“Por ello, los servidores públicos de mando superior, deben considerar la ocurrencia de actos de corrupción, abusos, fraudes, desperdicios y otras irregularidades para salvaguardar bienes y recursos públicos”, menciono en su informe.Según la sindicatura municipal, el Municipio tampoco acreditó las acciones para comprobar que se estableció un programa para fortalecer el control Interno en los procesos relevantes del municipio, así como las funciones y atribuciones del personal, ni para comprobar que se establecieron controles para asegurar que se cumplan los objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal.El haber realizado acciones para comprobar que se cuente con sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades financieras o administrativas; que se cuente con un Comité en materias de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, así como un plan de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas informáticos, tampoco donde se evalúen los objetivos y metas, a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento, esto no fue acreditado, según el informe de la sindicatura.Por lo anterior, el promedio sobre el establecimiento de los sistemas de control interno del municipio de Nuevo Casas Grandes se ubicó en 20 puntos de un total de 100, señaló Galaz Griego.“Mediante oficio fecha 20 de febrero de 2018, la Auditoría de la Federación emite su recomendación en el sentido de que el municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, proporcione la documentación e información que compruebe las acciones emprendidas a efectos de atender las debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes de Control Interno. Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados con del propio municipio”, informó Galaz Griego.Agregó que en el mismo oficio mencionado, se informa debido a pagos en exceso al tabulador de sueldos autorizado, que se presumen daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un millón 379 mil 232.60 pesos, más los rendimientos que se generen desde la disposición del recurso hasta su reintegro a la cuenta de Participaciones, además de 15 mil 662.00 por concepto de multas, recargos y actualizaciones del Impuesto Sobre la Renta, y en su caso, se deberá acreditar ante la ASF con la evidencia documental de su destino y aplicación.Dentro de este informe trimestral de la sindicatura municipal, también se dieron a conocer otras observaciones, que consisten en que con la revisión de los auxiliares y pólizas contables, se verificó que el municipio de Nuevo Casas Grandes elaboró las pólizas de ingresos de los recursos de participaciones Federales, las cuales contienen sus respectivos comprobantes, por un total en el año 2016 de 89 millones 568 mil 329.61, así como los intereses generados por 22 mil 380.24.Sin embargo, no están debidamente identificados y controlados, incumpliendo los artículos 19, 33, 34, 36, 42 y 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.La segunda observación fue que el municipio no presentó evidencia de haber publicado la información financiera de las participaciones en su página de internet, incumpliendo con los artículos 57 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.Ante esto Héctor Mario Galaz, informo que mediante oficio de fecha 21 de febrero de 2018, la misma ASF remite el Informe Individual de la Auditoría número 713-DE-GF, la cual contiene una Promoción de Responsabilidad Administrativa.“La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el Procedimiento Administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no observaron la norma aplicable en materia de Registro e Información Financiera de las Operaciones y Transparencia”.Mencionó que este Ayuntamiento tiene conocimiento que dichos Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) fueron turnados a la Comisión de Hacienda sin que hasta la fecha se tenga evidencia de los resultados obtenidos, derivados de dicho caso.Entre otros temas, en este informe trimestral de la sindicatura, Galaz Griego, mencionó que no se contó con la opinión del consejo de planeación urbana municipal para la aprobación de un nuevo fraccionamiento.Así mismo dijo que no se cuenta con reporte de control de calidad en la ejecución de la obra de 43 baños con recursos del fondo de infraestructura social municipal.Y solicitó la intervención de las comisiones de gobernación y de hacienda para atender el caso de posible distracción de recursos en la dirección de bomberos y protección civilCabe mencionar que los periodos que se revisan en Sindicatura corresponden a un lapso de 3 meses.En los informes Cuarto y Quinto de esta Sindicatura se informó que la información financiera por los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre no se había enviado por la Tesorería debido a que, según lo manifestaron en sendos oficios, hubo cambio de sistema contable, y su armonización.Galaz Griego, agregó que la información de los meses de enero, febrero y marzo, comenzó a ser enviada a la Sindicatura a partir del 12 de abril del presente. Sin embargo, personal de la Sindicatura hubo de asistir a las oficinas de la Auditoría Superior del Estado para conocer de los detalles en el manejo del sistema y poder contar con información contable y financiera al detalle.Todo esto, lo dio a conocer Héctor Mario Galaz, unos instantes antes de que realizará la solicitud de su licencia del cargo que desempeña como sindico, ya que estará contendiendo en las próximas elecciones 2018.