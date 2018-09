Washington DC–– El vicefiscal general, Rod J. Rosenstein, sugirió el año pasado grabar secretamente al presidente Donald Trump para mostrar el caos que se vive en la Casa Blanca y discutió reclutar a miembros del Gabinete para invocar una enmienda constitucional que sacaría al mandatario del poder, de acuerdo con personas cercanas a estas discusiones.Rosenstein hizo estas sugerencias en la primavera de 2017, cuando la presidencia de Trump enfrentaba uno de sus primeros tumultos: acababa de despidir al director del FBI, James Comey; surgieron revelaciones de que le había pedido lealtad y que terminara una investigación sobre uno de sus asesores, y el mandatario divulgó inteligencia clasificada a funcionarios rusos en la Oficina Oval.El vicefiscal Rosenstein tenía apenas dos semanas en su trabajo y le había sido encargado supervisar la investigación de la injerencia rusa en las elecciones de 2016.Rosenstein discutió con personal del Departamento de Justicia y del FBI la idea de grabar secretamente a Trump y luego invocar la vigesimoquinta enmienda constitucional. Esta enmienda permite al vicepresidente y a una mayoría del Gabinete remover a un presidente al declararlo incapaz de llevar a cabo las funciones del cargo.Varias personas, quienes pidieron el anonimato, describieron los episodios. Las personas fueron informadas sobre los eventos mismos o sobre memorandos escritos por funcionarios del FBI, incluyendo a Andrew McCabe, entonces director interino, quien documentó las acciones y los comentarios de Rosenstein.Ninguna de las propuestas de Rosenstein avanzó, aparentemente. No está claro qué tan decidido estuvo, aunque sí dijo que podría convencer al fiscal general Jeff Sessions y a John Kelly, entonces el secretario de Seguridad Nacional y ahora el jefe de personal en la Casa Blanca.La animadversión de Rosenstein habría comenzado con el despido del exdirector del FBI, James Comey.Cuando tenía un par de semanas en el trabajo, Trump le encargó que escribiera un memorando sobre la manera en que el exdirector del FBI había manejado la investigación de los mails de Hillary Clinton, y Rosenstein criticó el desempeño del organismo.Pero ese documento después fue usado por el presidente para justificar el despido de Comey. Rosenstein comentó a sus cercanos que se sentía usado por Trump.Cuestionado por The New York Times, el vicefiscal negó los hechos."La historia del New York Times es inexacta y objetivamente incorrecta", dijo en un comunicado. "No haré más comentarios sobre una historia basada en fuentes anónimas que obviamente son parciales en contra del Departamento y están avanzando en su propia agenda personal."Déjenme ser claro al respecto: basándome en mis relaciones personales con el presidente, no hay ninguna base para invocar la Enmienda 25", aseguró.

