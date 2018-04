Finaliza rol regular de liga premier

Un partido de mero trámite y otro en el que podría estar de por medio obtener un boleto para avanzar a la ronda de cuartos de final, son los que tendrán verificativo esta tarde-noche en actividad de la última jornada del torneo municipal de la liga Premier categoría de la 2ª fuerza.Habiéndose cumplido las catorce jornadas del rol regular, hoy a partir de las 7:00 de la tarde en la cancha del Estadio Municipal se estarán enfrentando los equipos FC Victoria y Pandilla Casas Jeoc.Ellos por el momento sólo “les alcanzó” para llegar a las posiciones once y doce de un total de catorce que participaron en esta categoría de ascenso, por lo que sus posibilidades para avanzar a la siguiente instancia, son casi nulas.La razón de lo anterior, es porque en el caso del FC Victoria (que volverán a jugar el domingo), ellos jugaron para conseguir 14 unidades con 34 goles anotados por 43 recibidos mientras que sus adversarios lo hicieron con cuatro “rayitas” menos y en el goleo quedaron con números de 27-59.Luego dos horas posteriores en un partido en donde ambos cuadros tendrá que apostarle al triunfo a como de lugar y esperar una combinación de resultados, para ver si uno de los dos avanza a la otra instancia eliminatoria, estarán frente a frente Nogaleros Arvizu y Espartanos.Ellos colocados en las posiciones generales con 23 y 22 “rayitas” respectivamente en los casilleros nueve y diez, tendrán que pensar solamente en el resultado directo y después, esperar lo que hagan Seguridad Pública y la colonia Nueva Dublán quienes empatados con 24 unidades en los dos lugares inmediatos superiores, uno de ellos pueda sucumbir para ofrecer al menos una alternativa a mantenerse en la siguiente etapa.Para los Nogaleros el posible triunfo le permitirá mínimo superar a los dos rivales “de arriba” mientras que de conseguirlo los Espartanos, ellos llegarían a esperar “el milagro” que aunque está lejano, no deja de ser una posibilidad que no deben dejar de apostar a que pueda suceder.

