Desde hace varias semanas, en las redes sociales y entre activistas inmigratorios ha circulado que una niña pequeña murió poco después de salir de un centro de Inmigración y Aduanas en Texas, escribe Texas Tribune.Los intentos por investigar quedaron estancados ante la falta de información por parte de la madre de la menor y de sus abogados voluntarios, quienes sólo señalaron que la niña había fallecido “después de que Inmigración y Aduanas la mantuvo detenida en condiciones poco higiénicas”. Este mes, tras solicitar públicamente más datos, funcionarios estatales recibieron información que les permitió iniciar dos investigaciones. Mientras tanto, la corporación conocida como ICE por sus siglas en inglés insistió en que en sus instalaciones no había perdido la vida ningún menor, pero dijo no poder investigar sin mayores datos las acusaciones.Ahora la historia de la familia se difundió a través de una investigación de VICE News.Yazmín Suárez señaló al sitio digital en nota publicada la noche del lunes que ella y su hija, Mariee, en marzo cruzaron la frontera provenientes de Guatemala y que al poco tiempo fueron enviadas a un cetro de detenciones de ICE en Dilley, Texas.Ahí, según la nota, la niña de un año y seis meses contrajo una infección y presentó síntomas respiratorios que terminaron conduciendo a su muerte. Mariee falleció por una neumonitis viral seis semanas después de haber salido del centro, informó VICE.El presente mes hubiera cumplido dos años.De acuerdo con lo publicado por VICE, que cita la revisión del expediente médico de la menor así como entrevistas con la madre, en el centro Meriee empezó a toser, presentar congestión y fiebre. Una vez que salió de Dilley, la niña acudió a tres hospitales en la región noreste de Estados Unidos y murió al ser desconectada de un respirador artificial en el Hospital Infantil de Filadelfia.“Una madre perdió a su hijita debido a que ICE y los encargados de la cárcel inmigratoria de Dilley les fallaron sin tener pretexto alguno”, dijo R. Stanton Jones, abogado de Arnold & Porter, el despacho de Washington, D.C., que está representando gratuitamente a la familia. “En vez de ofrecer un refugio seguro de la violencia de la que huían que ponía en peligro su vida, ICE detuvo a Yazmín y a su bebé Mariee en un lugar con condiciones inseguras, con negligencia en la atención médica y con supervisión deficiente… Lamentablemente el cuidado médico que Mariee recibió estando detenida por ICE fue deficiente, negligente y de un estándar bajo”.Yazmín Suárez dijo a VICE que está tomando medidas legales contra ICE. La corporación no respondió de manera directa las acusaciones respecto al deceso de la menor, pero una portavoz dijo “ICE toma muy en serio la salud, la seguridad y el bienestar de quienes se encuentran bajo nuestro resguardo”. A todos los detenidos se les brinda atención médica integral, añadió.Cinco pediatras que revisaron el expediente médico dijeron a VICE que a la niña se le proporcionó el tratamiento que ellos hubieran recomendado. Pero desde hace largo tiempo los doctores se han quejado de que las condiciones de los centros de detención no son adecuadas para los menores.El centro de detención familiar situado en Dilley, en el sur de Texas, es uno de los dos localizados en la entidad y tiene capacidad para 2 mil 400 personas

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.