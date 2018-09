Soy un 'popularista': Donald Trump

Ciudad de México.- Donald Trump tuvo problemas para comprender el concepto de populismo durante una reunión temprana con Steve Bannon en 2010, cuando consideró una iniciar una carrera presidencial.En una escena capturada por el nuevo libro del periodista Bob Woodward "Miedo: Trump en la Casa Blanca", Bannon, quien se convertiría en el estratega en jefe, le dijo al magnate que él era para el hombre común lo contrario a un capitalista de "amiguismos" y negocios de información privilegiada, según el diario The Guardian, quien tiene una copia del texto."Me encanta", dijo Trump, según narra Woodward. "Eso es lo que soy, un 'popularista'"."No, no", dijo Bannon. "Es populista"."Sí, sí", insistió Trump. "'Un popularista'".Desde que este martes aparecieran los primeros extractos del libro de Woodward, Trump se ha puesto a la defensiva desacreditando la publicación, tildándola de mentiras e incluso iniciando su propia cacería de brujas para dar con aquellos colaboradores que hablaron con el periodista, según reveló la cadena CNN.Ayer, en un artículo de opinión publicado por el diario The New York Times, una fuente anónima de la administración reveló la existencia de un grupo que opera al interior del gobierno federal para impedir varias políticas del presidente."Muchos de los altos funcionarios de su propia administración están trabajando diligentemente desde dentro para frustrar partes de una agenda y sus peores inclinaciones. Yo debería saberlo. Soy uno de ellos", señala el texto del Times.Woodward describe en su libro una caótica Casa Blanca en la cual la política se limita a un equipo escondiendo documentos del escritorio del presidente para evitar ser firmados al no confiar en su juicio, las decisiones de líderes militares por ignorar a Trump o los caprichos de su hija Ivanka.

