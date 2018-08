A media asta banderas por muerte de McCain

Washington— Ayer las banderas estadounidenses que ondean sobre la Casa Blanca amanecieron altas, tras menos de 48 horas del fallecimiento del senador John McCain el sábado por la noche.La bandera en alto en el edificio presidencial levantó una ola de críticas en redes sociales y en medios de comunicación, puesto que se puede decir que la inmensa mayoría de los edificios federales de Washington DC estaban con la bandera a media asta, según reportó Univisión.La presión de las críticas aparentemente se hizo sentir dentro del edificio, ya que por la tarde la bandera volvió a bajar a media asta, según reportes, por orden del propio presidente Donald Trump.En una proclama escrita enviada a los medios por la Casa Blanca tras 48 horas de silencio (sólo un tuit de Trump el sábado) se lee “Como muestra de respeto por la memoria y el largo servicio del senador John Sidney McCain III, ordeno por la autoridad que me otorgaron la Constitución y las leyes de Estados Unidos de América, que la bandera sea colocada a media asta en la Casa Blanca y en todos los edificios y terrenos públicos, en todos los puestos militares y estaciones navales y en todos los buques de guerra del Gobierno federal en el Distrito de Columbia y en todo Estados Unidos y sus territorios y posesiones hasta la puesta de sol, en el día del entierro”.La proclama agrega que la bandera se ice a la mitad por el mismo período en “todas las embajadas, legaciones, oficinas consulares y otras instalaciones de Estados Unidos en el extranjero, incluidas todas las instalaciones militares y los buques y estaciones navales”.El presidente había ordenado que se bajaran las banderas el sábado por la noche.Reporteros de varios medios que llegaron a la Casa Blanca temprano notaron que las banderas estuvieron poco más de 24 horas a media hasta como recordatorio por la muerte del republicano por Arizona.Según la agenda oficial de las exequias del senador, los funerales comienzan el miércoles en Arizona y continúan hasta el fin de semana en Washington DC, será enterrado el domingo en el cementerio de Academia Naval en Annapolis.Según el Código de EU que rige aspectos protocolares del Gobierno federal, la bandera se coloca a media asta en ocasión de la muerte de funcionarios públicos de relevancia, como presidentes, vicepresidentes, gobernadores, miembros de la Corte Suprema o del Congreso.El período de despliegue varía dependiendo del cargo. El máximo son los 30 días cuando se trata del presidente en ejercicio o un expresidente.En el caso de miembros del Congreso, que incluye representantes y senadores, la bandera debe colocarse a media asta en edificios federales el día de la muerte y al día siguiente, tal como ocurrió con el senador McCain.En todo caso, tras 48 horas de la muerte del histórico senador, la Casa Blanca no ha emitido comunicado oficial en honor a McCain. Trump solamente se manifestó vía TwitterSegún reportó The Washington Post, Trump vetó un comunicado de la Casa Blanca que citaba como “héroe” a McCain.La directora de prensa y el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders y John Kelly, habían propuesto un comunicado, pero el presidente lo rechazó para publicar sólo un tuit de condolencias.

