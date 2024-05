¿Qué pasa en mi cuerpo cuando como picante?

Como picante casi todos los días. Me encanta el sabor y el cosquilleo, pero me pregunto: ¿Cómo afecta todo ese calor a mi cuerpo?

Comer picante puede producir diversas reacciones fisiológicas, como hormigueo en la lengua y los labios, así como sudoración, explica David Julius, fisiólogo de la Universidad de California en San Francisco.

“A todos nos gustan las experiencias sensoriales; el picante hace la vida más interesante”, afirma.pero no todas las respuestas potenciales son bienvenidas, ni siquiera para quienes disfrutan con el sabor.

Esto es lo que sabemos sobre los efectos del picante en el organismo, tanto buenos como malos.

Hace sudar

Los amantes del picante probablemente estén familiarizados con una reacción física inmediata: el sudor.

Esto se debe a que algunos de los alimentos más picantes contienen compuestos que se unen a los receptores nerviosos del tracto gastrointestinal, incluida la boca, que se activan con el calor.

Los chiles, la sabrosa espina dorsal de muchos platos picantes, contienen el compuesto capsaicina, que se une a esos receptores cuando se comen y envía una señal de dolor al cerebro, como descubrió el Dr. Julius en su trabajo sobre el tema, ganador del Premio Nobel.

“La capsaicina engaña al cuerpo haciéndole creer que la temperatura ha subido, por lo que el cerebro piensa que debe deshacerse del calor», explica el Dr. Julius. “En los humanos, lo hacemos sobre todo sudando”.

Puede causar molestias gastrointestinales

Comer picante con moderación suele ser seguro para las personas que no tienen problemas estomacales. Sin embargo, puede causar inflamación en las zonas que facilitan la digestión y, en ocasiones, provocar ardor de estómago, dolores estomacales o diarrea.

Las personas con gastritis, que se produce cuando se inflama el revestimiento del estómago, pueden ser especialmente susceptibles de sufrir más dolor abdominal.

Puede tener beneficios

Los estudios han demostrado que el consumo de alimentos picantes puede estar asociado a algunos beneficios para la salud. Por ejemplo, un estudio descubrió que tomar un suplemento diario de capsaicina (que contiene la misma cantidad que cuatro o cinco pimientos habaneros) aceleraba el metabolismo, y los participantes quemaron el equivalente a 200 calorías extra al día durante un periodo de 14 semanas.

Y en un estudio de 2022 en el que participaron más de 6 mil adultos, los científicos descubrieron que el consumo de chile estaba relacionado con una reducción de la acumulación de calcio en las paredes de las arterias coronarias, que suministran sangre al corazón.

Sin embargo, no está claro si comer alimentos picantes con regularidad puede reducir la probabilidad de obesidad o infartos a largo plazo.

En raras ocasiones, pueden producirse reacciones extremas

En raras ocasiones, los pimientos muy picantes han provocado reacciones fisiológicas extremas, como dolores de cabeza fulminantes o vómitos tan intensos que rompieron el esófago de alguien, aunque estas situaciones no son típicas de una persona o un pimiento normales.

Si acabas de ingerir un bocado con más picante del que puedes soportar, lo mejor es que busques algo con alto contenido en grasa, como un vaso de leche o una cucharada de nata agria, explica el Dr. Julius.

La capsaicina es un compuesto liposoluble, lo que significa que no se disuelve en agua por mucho que se ingiera. “Comer algo con grasa ayuda a extraer la capsaicina de los tejidos cuando se siente dolor”, explica. “El agua no suele hacer mucho en ese momento”. Es importante respetar tus propios límites y no sobreestimar cuánto calor puede soportar tu cuerpo, añadió el Dr. Julius. Con el equilibrio adecuado, quizá descubra que un leve abrasamiento es lo que hace que la comida sea satisfactoria.