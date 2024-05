Ciudad de México.- No solo fuimos testigos de momentos bochornosos en el último debate presidencial, también somos testigos de la debacle de la derecha opositora en México, para quienes toda su vida han luchado por las causas sociales, desde la izquierda, pasaron décadas de gobiernos autoritarios con el PRI, o la peor violencia y desprecio del pueblo de los gobiernos panistas, lo que hoy estamos viviendo es simplemente increíble.

La estrategia del PRIAN es muy evidente y burda, incluso me atrevo a decir que es una burla al pueblo, el creer que pueden cambiar la percepción de las y los mexicanos respecto al sentido del voto para las próximas elecciones, aludiendo a una imaginaria campaña de su candidata, que según ellos, “está por alcanzar” o incluso que “ya alcanzó”, a la puntera, la candidata de morena Claudia Sheinbaum, es simplemente ridículo.

¿En qué se basan?, la pregunta del millón, porque nadie en su sano juicio ve a la señora X, “arrasando” o mínimamente, haciendo un buen papel ante el electorado, por el contrario, lo que sí hace es un papelón, de vergüenzas y humillaciones públicas, porque en el debate demostró que es mentirosa, según ella tras el desastroso primer debate, adelantaba que para el segundo, tendría que ser ella misma, y ya no haría caso a lo que sus asesores le dijeran.

Contrariamente, la señora X volvió a mentirnos, porque lo que hizo en el segundo debate fue exactamente eso que dijo que no haría, hacerle caso a sus asesores, puesto que semanas atrás los opinólogos de la derecha, desde sus columnas y espacios en los medios nacionales le ordenaban que tendría que llegar al segundo debate, agresiva, impulsiva, incisiva, directa, atacando a Claudia, acumulando todo lo que tuviera a su alcance, no importa si se trataría de mentiras, ante el público tendría que reflejar a una Claudia abrumada ante los cuestionamientos incesantes.

Y eso fue lo que hizo, lanzar una sarta de mentiras y de manera insistente exigir una respuesta de Claudia, quien de nueva cuenta no cayó en esta sucia jugada, y mejor se dedicó a exponer sus propuestas y su proyecto, aunque también respondió algunas cosas, algo que dejo buen sabor de boca a la mayoría, quienes la respaldan, no esperaban que se enganchara con las bravuconadas de la candidata del PRIAN.

Para el PRIAN y sus seguidores, sin interés por la reflexión, las propuestas o la imagen de su candidata, esta actitud en el debate, de muy bajo nivel político, era lo que ellos necesitaban, porque no necesitan la razón para ganar, en su percepción, la señora X habría ganado el debate, como si se tratara de un concurso de descalificaciones y gritos, para ellos, esa es la forma de hacer y ganar un debate.

Y siendo sinceros, no podemos pedirles tanto, su candidata no tiene la capacidad para sostener o argumentar un discurso digno, no sin telepromter, chícharo o tarjetitas de sus asesores, la candidata de las oligarquías está atrapada en su propia imagen, que ni con el respaldo de los grandes medios puede modificar esa realidad ya aplastante ante la opinión pública.

Sin embargo, desde las cúpulas del poder económico intentan engañar o confundir, pagando una o dos encuestas a modo, en la que supuestamente la señora de las gelatinas estaría por rebasar a Claudia Sheinbaum, principalmente de una empresa que ante la vergonzosa realidad, sus resultados no provocan más allá de risas, ante una lista de encuestadoras serias que colocan a la candidata de morena hasta por 30 puntos arriba, y ni siquiera los grandes medios nacionales anti 4T, en sus encuestas se atreven a hacer lo que hace Massive Caller, patético.

Ante este panorama, el PRIAN, aún más se hunde en los fangos de su propia falsedad e hipocresía, porque mientras aseguran en redes sociales y medios que la señora X va ganando, al mismo tiempo exigen y reclaman al candidato de Movimiento Ciudadano que decline por su candidata, en una irracionalidad y descontrol que solo exhibe que ni ellos mismos pueden tragarse su estrategia mediática, porque si van ganando, ¿por qué tendría que declinar Máynez? Dejen de engañar a la gente y a ustedes mismos.