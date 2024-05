Corren hoy el Derby de Kentucky

Louisville, Kentucky.- El destino no ha sido amable con Mike Repole en el Derby de Kentucky. El extrovertido dueño ha perdido sus siete carreras y es quizás más famoso por sus dos caballos premiados que jamás llegaron al arrancadero.

En 2011, Uncle Mo quedó descartado un día antes del Derby por una infección gastrointestinal. El año pasado, Forte quedó fuera la mañana de la carrera por un golpe en la pata delantera derecha.

Ahora, el multimillonario de Queens, Nueva York, está de regreso con Fierceness, favorito para la edición número 150 del Derby, que se disputará esta tarde.

El potro bayo fue monarca del año anterior entre los dosañeros y viene de ganar el Derby de la Florida por 13 largos y medio.

Fierceness tendrá que sobreponerse a la historia del Derby. Nunca antes un caballo ha ganado saliendo desde el puesto 17 del arrancadero.

“Este caballo es de una clase distinta. Lo hace todo muy fácil, muy tranquilo y muy bien”, dijo Repole, conocido por haber labrado su propia fortuna, por su gran dinamismo y por usar su cuenta en la red social X como incubadora para pedir reformas en el hipismo y para retar a sus críticos. “Un caballo así me tranquiliza”.

Unos 150 mil espectadores impecablemente vestidos llenarán Churchill Downs para apostar y para mirar el Derby de una milla y un cuarto. La carrera comenzaría a las 4:57 p.m. (de Ciudad Juárez) y el pronóstico meteorológico apunta a 26 grados Celsius con un 40% de probabilidades de lluvia.

Fierceness es entrenado por Todd Pletcher. Lo montará el puertorriqueño John Velázquez. De manera combinada, el entrenador y el jinete han ganado cinco derbis.

“Espero que no pase tanto tiempo como el que les llevó a los Cachorros ganar la Serie Mundial”, dijo Repole acerca de sus esfuerzos por llevarse la gran carrera.

Al igual que Repole, el entrenador Chad Brown ha perdido en sus siete carreras aquí. Ahora competirá con Sierra Leone, el segundo favorito, con pronósticos de 3-1 y fama de cerrar bien, así como con Domestic Product, del que no se espera mucho.

Sierra Leone es el caballo más caro en la carrera, con un costo cercano a los 2.3 millones de dólares.

Además de Brown, los entrenadores Brad Cox y Danny Gargan participarán con dos caballos.

Cox, quien nació en Louisville, ganó su primer Derby con retraso, cuando Mandaloun fue elevado al primer lugar después de la descalificación de Medina Spirit nueve meses después de la carrera del 2021.

Ahora, participará con Catching Freedom, que es la tercera opción de apuestas con momios de 8-1, y con Just a Touch que comparten la cuarta opción con momios de 10-1. Just a Touch no compitió a los 2 años como su progenitor, Justify, el ganador de la Triple Corona del 2018.

La improbable dupla de Gargan es Dornach y Society Man. El favorito Dornach correrá en el carril 1 y es copropiedad de Jayson Werth, el astro retirado de los Filis de Filadelfia.

“Esperemos que corra rápido y se coloque al frente, pero ya veremos qué pasa”, dijo Gargan. “Planeamos mantenerle la cara limpia y lo haremos realmente”.

Society Man será montado por Frankie Dettori, quien está de regreso al Derby a los 53 años, después de 24 años de ausencia.

Larry Demeritte es el segundo entrenador afroamericano desde 1951 en tratar de ganar el Derby. Este hombre de 74 años, que durante varios años ha luchado contra el cáncer, montará a West Saratoga, el astro de su establo integrado por 11 caballos, el potro que costó 11 mil dólares.

“Mi lema es ‘No compren caballos baratos, compren buenos caballos baratos’”, dijo.

Japón estará representado por Forever Young, con momios de 10-1 y ganador de cinco carreras consecutivas, y TO Password, con momios de 30-1. Ningún caballo de ese país ha ganado el Derby.

Hace un año, dos caballos murieron el día del Derby en Churchill Downs, en donde un total de 12 caballos perecieron semanas antes de la carrera.

La histórica pista ha ahondado más su superficie de tierra para las carreras y ha agregado protocolos de seguridad con el fin de impedir más tragedias.

El pasado mes de mayo, Churchill Downs suspendió al entrenador Saffie Joseph Jr. después que dos de sus caballos murieron y retiró de la carrera a su caballo para el Derby, Lord Miles. En esta semana estará de regreso con Catalytic.

Bob Baffert, el seis veces ganador del Derby no participará. El entrenador cumplió sus dos años de suspensión por la fallida prueba de dopaje de Medina Spirit en el 2021, Chuchill Downs extendió la sanción un tercer año, a pesar de no haber cometido ninguna violación con los medicamentos.

El cuatro veces ganador D. Wayne Lukas ensillará al improbable ganador Just Steel, que será montado por Keith Asmussen, el hijo del entrenador Steve Asmussen.

El mayor de los Asmussen participará con Track Phantom con el fin de detener el desplome de su récord de 0-25 en el Derby.

Así saldrán

PP Caballo Jockey Momios

1. Dornoch Luis Sáez 17/1

2. Sierra Leone Tyler Gaffalione 3/1

3. Mystik Dan Brian Hernández Jr. 20/1

4. Catching Freedom Flavien Prat 8/1

5. Catalytic José Ortiz 37/1

6. Just Steel Keith Asmussen 30/1

7. Honor Marie Ben Curtis 14/1

8. Just a Touch Florent Geroux 10/1

10. TO Password Kazushi Kimura 30/1

11. Forever Young Ryusei Sakai 10/1

12. Track Phantom Joel Rosario 45/1

13. West Saratoga Jesús Castanon 30/1

14. Endlessly Umberto Rispoli 47/1

15. Domestic Product Irad Ortiz Jr. 31/1

16. Grand Mo The First Emisael Jaramillo 54/1

17. Fierceness John Velázquez 5/2

18. Stronghold Antonio Fresu 35/1

19. Resilience Junior Alvarado 26/1

20. Society Man Lanfranco Dettori 59/1

21. Epic Ride Adam Beschizza 53/1

22. Mugatu Joseph Talamo 72/1

Para hoy

Edición 150 del Derby de Kentucky

En Churchill Downs, Louisville, Kentucky

Distancia: 1 1-4 miles

Bolsa: 3 mdd

Cobertura desde las 2:30 p.m.

Hora de salida: 4:57p.m.

TV: 9.1