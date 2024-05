Las infecciones de transmisión sexual han aumentado, la edad no es obstáculo

Desde que su matrimonio de más de 20 años terminó en divorcio, Amy, una tejana de 62 años, ha tenido un par de relaciones comprometidas y un puñado de parejas sexuales.

En la actualidad, Amy sale con un hombre al que describe como "amigo con derecho a roce", pero no se lo toma demasiado en serio. Lo que sí se toma en serio es hablar con él -y con todas sus parejas- sobre prácticas sexuales seguras en un momento en el que aumentan las tasas de infecciones de transmisión sexual entre las personas mayores.

"Soy muy consciente de ello", dice Amy, que pide que se utilice sólo su segundo nombre para proteger su intimidad. "Exijo una prueba negativa antes de intimar con alguien". También insiste en utilizar preservativo.

Entre 2012 y 2022, las tasas de sífilis, gonorrea y clamidia aumentaron más del doble entre los mayores de 55 años, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Las investigaciones sugieren que muchas personas mayores desconocen estos riesgos, lo que les impide someterse a las pruebas adecuadas y practicar sexo seguro.

Joan Price, educadora sexual centrada en la sexualidad de las personas mayores y autora de "Naked at Our Age: Talking Out Loud about Senior Sex" (Desnudos a nuestra edad: hablar en voz alta sobre el sexo en la tercera edad), dice que le sorprendió la variedad de razones por las que las personas mayores no practican el sexo seguro, ni siquiera hablan de ello con sus parejas.

A menudo escucha alguna versión de: "Oh, no puedo quedarme embarazada", dijo, o "Nuestro grupo de edad no tiene E.T.S.". Los hombres le han dicho que eran reacios a hablar de los métodos de protección de barrera porque sus erecciones eran impredecibles y el uso del preservativo las hacía desaparecer.

Ha hablado con parejas mayores que acababan de divorciarse o que habían perdido a su pareja, y que se sentían incómodas al abordar estas conversaciones por primera vez en años, o quizá nunca. A las mujeres, en particular, les preocupaba parecer promiscuas si sacaban el tema de la protección.

"Escucho muchas razones diferentes", afirma Price. "Pero en gran parte se trata de falta de concienciación y comprensión".

La gente vive más y sigue teniendo relaciones sexuales.

El aumento de las E.T.S. en adultos mayores forma parte de una tendencia más amplia, y las razones son complicadas. Pero es posible ver el aumento entre los estadounidenses mayores a través de una lente algo positiva, dijo el Dr. Shannon Dowler, un médico de familia en Carolina del Norte y el autor de "Nunca es demasiado tarde: Su guía para el sexo seguro después de los 60."

"La gente simplemente vive más años y mantiene relaciones sexuales durante más tiempo que antes", afirma. "Los hombres se han beneficiado de los fármacos para la disfunción eréctil, y las mujeres de las terapias hormonales que pueden ayudarles a mantener una vida sexual más placentera".

Pero los médicos que atienden a pacientes mayores para revisiones rutinarias a menudo no les aconsejan sobre su vida sexual ni les ofrecen pruebas rutinarias de detección de la ETS, dijo la Dra. Mariah Robertson, especialista en medicina geriátrica de la Universidad Johns Hopkins.

La Dra. Robertson afirma que el aumento de las I.T.S. se debe, en parte, a la "discriminación generalizada por motivos de edad en la atención sanitaria" y a una sociedad que asume la nociva suposición de que los adultos mayores simplemente no tienen relaciones sexuales.

"En un mundo ideal, agitaría una varita mágica y todos los proveedores de atención primaria de salud preguntarían a sus pacientes adultos mayores sobre la actividad sexual durante su visita anual de bienestar, o incluso con más frecuencia que eso", dijo.

Cómo hablar de salud sexual con médicos y parejas.

Amy tuvo hace poco su visita anual con su ginecólogo desde hace 35 años. Al final de la cita, preguntó a la enfermera si el médico tenía intención de pedirle una prueba de ETS. "Me dijo: 'No creo, pero podemos pedirlo'", recuerda Amy.

Todos los expertos entrevistados para este reportaje expresaron su consternación por el hecho de que a menudo recaiga en los pacientes mayores la responsabilidad de solicitar las pruebas y de entender lo que éstas implican. (La detección del herpes genital, por ejemplo, no siempre se incluye en las pruebas de E.T.I.). Pero subrayaron que es importante que los pacientes de todas las edades aborden el tema con sus proveedores de atención sanitaria.

Las E.T.I. son tratables, pero el sistema inmunitario se debilita con la edad, lo que dificulta la lucha contra las infecciones. "Las infecciones previas que no habían brotado en décadas pueden reaparecer de repente", dice el Dr. Dowler. "Eso se ve sobre todo en las infecciones por herpes".

Cuando la Dra. Hilary Reno, catedrática de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington y directora médica de la clínica de salud sexual del condado de San Luis, atiende a un paciente de 70 años que ha solicitado someterse a una prueba de ETS, hace todo lo posible por normalizar la idea de que la atención a la salud sexual es para todos. "Quizá no les felicito por tener una vida sexual sana", dice riendo. "Pero insisto en que venir y hacerse las pruebas no es un fracaso. Venir y hacerse la prueba es ser proactivo sobre tu salud".

Los preservativos también son una parte importante de la prevención de la E.T.I., dijo la Dra. Reno, y esto es algo que señala a sus pacientes, sobre todo cuando observan que ya no les preocupa el embarazo. Los adultos sexualmente activos que prefieran no utilizar preservativos deberían hablar sobre las E.T.S. y hacerse la prueba antes de mantener relaciones sexuales con una nueva pareja, dijo.

En cuanto a las conversaciones con posibles parejas, Price dice que cuanto más sencillo sea el lenguaje, mejor. Recomienda que la gente diga algo directo y sin prejuicios, como: "Siempre utilizo preservativos con una nueva pareja para protegernos los dos. ¿Prefieres un tipo determinado?". O incluso simplemente: "¿Tus condones o los míos?".

En algunas ocasiones, Amy se ha encontrado con la oposición de su pareja al hablar de las E.T.I. Pero dice que se siente mucho más segura manteniendo estas conversaciones ahora que cuando era más joven. Cuando le dijo a su "amigo con derecho a roce" que tenía que hacerse la prueba si iban a acostarse juntos, él se quejó de que odiaba las agujas.

Ella le dijo que no pasaba nada y que no quería obligarle a hacer nada con lo que no se sintiera cómodo. Pero no iban a tener relaciones sexuales.

Poco después, Amy dijo: "Recibí un mensaje con una foto de los resultados de sus análisis".