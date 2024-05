Considera Paquita que sus temas no condenan a los hombres

Mantenerse de pie le cuesta mucho esfuerzo a Paquita la del Barrio, quien después de haber estado hospitalizada el pasado noviembre, por dificultades para respirar, aún siente hormigueo en los pies, pero ni eso ha detenido sus planes de trabajar.

Tras recibir su alta, la intérprete de "Rata de Dos Patas" viajó a Los Ángeles para presentarse en el festival de estrellas latinas Bésame Mucho. Ahora alista una presentación de regreso al Auditorio Nacional, este 17 de mayo, para celebrar a las madres junto a La Sonora Santanera con María Fernanda.

Además, la cantante veracruzana, de 77 años, ya se enfoca en los nuevos temas que integrarán su próximo disco, porque para ella lo importante no es pensar en lo que ya hizo, sino mirar hacia adelante y mantener su entrega.

"Ese es el chiste. Ese amor que me da la gente no lo pago con nada, es hermoso. Cuando estoy cantando no veo a la gente, no veo a nadie, estoy concentrada en lo que está pasando porque estoy pudiendo hacer feliz a mucha gente. Sé que lo disfrutan", expresó la artista, en entrevista.

Cuando comenzó su carrera musical, asegura la cantante de éxitos como "Tres Veces Te Engañé" y "Cheque en Blanco", no sabía en qué se metía ni imaginó los alcances que tendría su voz.

Aunque muchas de sus canciones han empoderado a mujeres, quienes se las dedican a los hombres que las hirieron o lastimaron, Paquita no considera que su música trate mal al sexo masculino en general, sino sólo a los que se portan mal.

Para ella es un orgullo saber que ha ayudado a quienes sufren por amor, y, de hecho, acotó que esas heridas no son exclusivamente femeninas.

"Las señoras son las que más me andan contando (sus penas), y con hombres a veces hasta me apenaba, porque la gente entiende mal las canciones. Creen que le echo mucho a los hombres, (pero) ellos hacen y me echan la culpa a mí. Yo canto, ya que cada quien agarre el pedacito que le toque.

"Hay gentes que están cerradas y no le cuentan a nadie lo suyo, se tragan todo. La mujer sufre por no poder hablar y que alguien les abra los ojos, por eso mis canciones les han caído muy bien. Y al hombre también, en la viña del Señor hay de todo: hombres que son muy buenos y mujeres de la chingada", opinó.

Como ejemplo, Francisca Viveros Barradas, su nombre real, adelantó que en su próximo álbum habrá una canción, cuyo nombre no reveló, que hizo para su nieto y en la que se lanza contra una muchacha que lo maltrató. Al cantarle el tema le ayudó a él a terminar esa relación.

Su álbum, considera, será muy personal, ya que si bien ella no escribe las canciones, cree que, en el fondo, todas hablan de su vida.

Entre ellas habrá una en la cual se describe como una "4x4", como los vehículos con tracción en las cuatro ruedas, ya que está bien reforzada y tiene un motor que no se cansa, pero puede soltarle el volante a quien le guste.

Sin pleito por regalías

Mediáticamente, Paquita la del Barrio se ha quejado de su disquera al acusar que prácticamente no recibe regalías, lo que incluso llevó a Ari Borovoy, cantante de OV7 y promotor artístico, a ofrecer su ayuda para rescatar su catálogo musical.

Aun así, integrantes de su equipo rechazaron la oferta, ya que, contaron, en realidad todo se debe a un malentendido por parte de la cantante.

Según asistentes de la intérprete de "Me Saludas a la Tuya", ella es quien tiene una deuda con la disquera, ya que pidió un préstamo con el concepto de adelanto, pero al ser una figura que vende pocos discos no ha terminado de saldarla.

Pese al adeudo, su disquera no ha congelado su carrera ni le ha prohibido hacer colaboraciones con otros artistas, aseguró su equipo, y le han ofrecido alternativas para que ella no deje de trabajar.

Su disquera optó por esperar a que Paquita grabe por su propia cuenta su próximo disco y que, cuando lo tenga listo, el sello se lo comprará. También han considerado no percibir regalías de este material y abonarlas a la deuda que ella contrajo, para así motivarla a crear más.