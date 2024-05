Miles creen que las vacunas Covid les han perjudicado. ¿Alguien les escucha?

A los pocos minutos de recibir la vacuna Covid-19 de Johnson & Johnson, Michelle Zimmerman sintió un dolor que le subía desde el brazo izquierdo hasta la oreja y le bajaba hasta la punta de los dedos. A los pocos días, era insoportablemente sensible a la luz y le costaba recordar hechos sencillos.

Tenía 37 años, un doctorado en neurociencia y hasta entonces podía recorrer 32 kilómetros en bicicleta, dar una clase de baile y pronunciar una conferencia sobre inteligencia artificial, todo en el mismo día. Ahora, más de tres años después, vive con sus padres. Con el tiempo se le diagnosticaron daños cerebrales y no puede trabajar, conducir o incluso permanecer de pie durante largos periodos de tiempo.

"Cuando me permito pensar en la devastación de lo que esto ha hecho a mi vida, y en lo mucho que he perdido, a veces me parece incluso demasiado difícil de comprender", dice la Dra. Zimmerman, que cree que su lesión se debe a un lote de vacunas contaminado.

Se calcula que las vacunas Covid, un triunfo de la ciencia y la salud pública, han evitado millones de hospitalizaciones y muertes. Sin embargo, incluso las mejores vacunas producen efectos secundarios raros pero graves. Y las vacunas Covid se han administrado a más de 270 millones de personas en Estados Unidos, en casi 677 millones de dosis.

El relato del Dr. Zimmerman es uno de los más desgarradores, pero miles de estadounidenses creen haber sufrido graves efectos secundarios tras la vacunación con Covid. Hasta abril, se habían presentado al gobierno federal más de 13.000 solicitudes de indemnización por lesiones causadas por vacunas, pero sin éxito. Sólo se ha examinado el 19%. Sólo 47 de ellas se consideraron aptas para la indemnización, y sólo 12 se han pagado, a una media de unos 3.600 dólares.

Algunos científicos temen que se esté negando ayuda a pacientes con lesiones reales y creen que hay que hacer más para aclarar los posibles riesgos.

En su día, Michelle Zimmerman, doctora en neurociencia, podía recorrer 32 kilómetros en bicicleta, dar una clase de baile y pronunciar una conferencia sobre inteligencia artificial, todo en el mismo día.Credit...Jovelle Tamayo para The New York Times

En entrevistas e intercambios de correos electrónicos realizados a lo largo de varios meses, los funcionarios sanitarios federales insistieron en que los efectos secundarios graves eran extremadamente raros y que sus esfuerzos de vigilancia eran más que suficientes para detectar patrones de acontecimientos adversos.

"Cientos de millones de personas en Estados Unidos han recibido de forma segura las vacunas Covid bajo la vigilancia de seguridad más intensa de la historia de Estados Unidos", afirmó Jeff Nesbit, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos, en un comunicado enviado por correo electrónico.

Sin embargo, en una entrevista reciente, la doctora Janet Woodcock, una antigua dirigente de la Administración de Alimentos y Medicamentos, que se jubiló en febrero, dijo que creía que algunos receptores habían experimentado reacciones poco comunes pero "graves" y "que les cambiaron la vida", más allá de las descritas por las agencias federales.

"Me siento mal por esas personas", dijo la Dra. Woodcock, que se convirtió en comisionada en funciones de la FDA en enero de 2021, cuando las vacunas se estaban distribuyendo. "Creo que su sufrimiento debe ser reconocido, que tienen problemas reales y que deben ser tomados en serio".

"Estoy decepcionada conmigo misma", añadió. "Hice muchas cosas por las que me siento muy bien, pero ésta es una de las pocas cosas por las que siento que no me lo traje a casa".

Los funcionarios federales y los científicos independientes se enfrentan a una serie de retos a la hora de identificar los posibles efectos secundarios de las vacunas.

El fragmentado sistema sanitario del país complica la detección de efectos secundarios muy poco frecuentes, un proceso que depende del análisis de enormes cantidades de datos. Es una tarea difícil cuando un paciente puede someterse a una prueba de Covid en Walgreens, vacunarse en CVS, acudir a una clínica local para dolencias menores y buscar atención en un hospital para afecciones graves. Cada lugar puede depender de sistemas de registros sanitarios diferentes.

No existe un repositorio central de receptores de vacunas, ni de historiales médicos, ni una forma fácil de agrupar estos datos. Cualquiera puede informar sobre cualquier cosa a la mayor base de datos federal de los denominados efectos adversos. Ni siquiera está claro qué deberían buscar los funcionarios.

"Es decir, no vas a encontrar 'niebla cerebral' en la historia clínica o en los datos de reclamaciones, y entonces no vas a encontrar" una señal de que pueda estar vinculada a la vacunación, dijo la Dra. Woodcock. Si tal efecto secundario no es reconocido por las autoridades federales, "es porque no tiene una buena definición de investigación", añadió. "No es, como, malevolencia por su parte".

El escaso personal del fondo de compensación del gobierno ha pagado tan poco porque reconoce oficialmente pocos efectos secundarios de las vacunas Covid. Y a los partidarios de las vacunas, incluidos los funcionarios federales, les preocupa que incluso un susurro de posibles efectos secundarios alimente la desinformación difundida por un vitriólico movimiento antivacunas.

No soy real

Los pacientes que creen haber sufrido efectos secundarios graves afirman haber recibido poco apoyo o reconocimiento.

Shaun Barcavage, de 54 años, enfermero de Nueva York que ha trabajado en ensayos clínicos del VIH y de Covid, afirmó que desde su primera inyección de Covid, el mero hecho de ponerse de pie le aceleraba el corazón, un síntoma sugestivo del síndrome de taquicardia ortostática postural, un trastorno neurológico que algunos estudios han relacionado tanto con Covid como, con mucha menos frecuencia, con la vacunación.

También experimentó dolor punzante en los ojos, la boca y los genitales, que ha remitido, y acúfenos, que no.

"No consigo que el gobierno me ayude", dijo el Sr. Barcavage sobre sus infructuosas súplicas a las agencias federales y a los representantes electos. "Me dicen que no soy real. Me dicen que soy raro. Me dicen que soy una coincidencia".

Renee France, de 49 años, fisioterapeuta en Seattle, desarrolló parálisis de Bell -una forma de parálisis facial, normalmente temporal- y una dramática erupción que le seccionaba limpiamente la cara. La parálisis de Bell es un efecto secundario conocido de otras vacunas, y en algunos estudios se ha relacionado con la vacuna Covid.

Pero la Sra. France dijo que los médicos descartaron cualquier conexión con las vacunas Covid. La erupción, un ataque de herpes zóster, la debilitó durante tres semanas, por lo que la Sra. France lo notificó dos veces a las bases de datos federales.

"Pensé que alguien se pondría en contacto conmigo, pero nadie lo hizo", dijo.

En las entrevistas realizadas durante más de un año a 30 personas que afirmaron haber resultado perjudicadas por las vacunas Covid se hicieron eco de sentimientos similares. Describieron diversos síntomas tras la vacunación, algunos neurológicos, otros autoinmunes y otros cardiovasculares.

Todos dijeron que habían sido rechazados por los médicos, que les habían dicho que sus síntomas eran psicosomáticos o que sus familiares y amigos les habían tachado de antivacunas, a pesar de que apoyaban las vacunas.

El Dr. Buddy Creech, de 50 años, que dirigió varios ensayos de la vacuna Covid en la Universidad de Vanderbilt, afirmó que el tinnitus y la taquicardia le duraban aproximadamente una semana después de cada inyección

Renee France, de 48 años, fisioterapeuta en Seattle, desarrolló parálisis de Bell -una forma de parálisis facial, normalmente temporal- y una dramática erupción cutánea.

Incluso destacados expertos en la ciencia de las vacunas se han topado con la incredulidad y la ambivalencia.

El Dr. Gregory Poland, de 68 años, redactor jefe de la revista Vaccine, dijo que un fuerte silbido en sus oídos le había acompañado en todo momento desde su primera vacuna, pero que sus súplicas a los colegas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para que estudiaran el fenómeno, el tinnitus, no habían llevado a ninguna parte.

Recibió amables respuestas a sus numerosos correos electrónicos, pero "no consigo que se muevan", afirma.

"Si han hecho estudios, esos estudios deberían publicarse", añadió el Dr. Poland. Desesperado ante la posibilidad de "no volver a oír el silencio", ha buscado consuelo en la meditación y en su fe religiosa.

El Dr. Buddy Creech, de 50 años, que dirigió varios ensayos de la vacuna Covid en la Universidad de Vanderbilt, dijo que su tinnitus y su corazón acelerado duraban aproximadamente una semana después de cada inyección. "Es muy similar a lo que experimenté durante Covid aguda, allá por marzo de 2020", dijo el Dr. Creech.

La investigación puede encontrar en última instancia que la mayoría de los efectos secundarios reportados no están relacionados con la vacuna, reconoció. Muchos pueden ser causados por la propia Covid.

"En cualquier caso, cuando nuestros pacientes experimentan un efecto secundario que puede o no estar relacionado con la vacuna, les debemos una investigación lo más completa posible", afirmó el Dr. Creech.

Las autoridades sanitarias federales afirman que no creen que las vacunas Covid hayan causado las enfermedades descritas por pacientes como el Sr. Barcavage, el Dr. Zimmerman y la Sra. France. Las vacunas pueden causar reacciones transitorias, como hinchazón, fatiga y fiebre, según el C.D.C., pero la agencia sólo ha documentado cuatro efectos secundarios graves pero poco frecuentes.

Dos están asociados a la vacuna de Johnson & Johnson, que ya no está disponible en Estados Unidos: El síndrome de Guillain-Barré, un conocido efecto secundario de otras vacunas, incluida la de la gripe, y un trastorno de la coagulación sanguínea.

El C.D.C. también relaciona las vacunas de ARNm fabricadas por Pfizer-BioNTech y Moderna con la inflamación del corazón, o miocarditis, especialmente en niños y hombres jóvenes. Y la agencia advierte de la anafilaxia, o reacción alérgica grave, que puede producirse tras cualquier vacunación.

A la escucha de señales

Según el Dr. Demetre Daskalakis, director del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias del C.D.C., los científicos de la Agencia están controlando grandes bases de datos que contienen información médica sobre millones de estadounidenses en busca de patrones que puedan sugerir un efecto secundario de la vacunación desconocido hasta ahora.

"Nos atenemos a la línea de informar de las señales que creemos que son señales reales e informar de ellas tan pronto como las identificamos como señales", dijo. Los sistemas de la agencia para controlar la seguridad de las vacunas están "bastante cerca" de ser ideales, dijo.

La Dra. Zimmerman vive ahora con sus padres, y dijo que no podía trabajar, conducir o incluso permanecer de pie durante largos periodos de tiempo.

Entre las iniciativas nacionales de vigilancia se encuentra el Sistema de Notificación de Efectos Adversos de las Vacunas (VAERS). Es la mayor base de datos, pero también la menos fiable: Cualquiera puede enviar informes de efectos secundarios, que no se examinan, por lo que pueden estar sujetos a sesgos o manipulaciones.

Según el C.D.C., el sistema contiene aproximadamente un millón de informes sobre la vacunación con Covid, la mayoría de ellos sobre acontecimientos leves.

Los investigadores federales también rastrean bases de datos que combinan historiales médicos electrónicos y reclamaciones de seguros de decenas de millones de estadounidenses. Los científicos controlan los datos en busca de 23 afecciones que pueden aparecer tras la vacunación con Covid. Según el Dr. Daskalakis, los funcionarios permanecen alerta ante otras que puedan aparecer.

Pero hay lagunas, señalaron algunos expertos. Las vacunas Covid administradas en los centros de vacunación masiva no se registraron en las bases de datos de reclamaciones de seguros, por ejemplo, y los historiales médicos en Estados Unidos no están centralizados.

"Es más difícil ver las señales cuando hay tanta gente, y las cosas suceden en distintas partes del país, y no se recogen todas en el mismo sistema", dijo Rebecca Chandler, experta en seguridad de las vacunas de la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations.

Un grupo de expertos convocado por las Academias Nacionales concluyó en abril que, para la gran mayoría de los efectos secundarios, no había datos suficientes para aceptar o rechazar una relación.

Cuando se le preguntó en una reciente audiencia del Congreso si la vigilancia de la seguridad de las vacunas en el país era suficiente, el Dr. Peter Marks, director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la FDA, dijo: "Creo que podríamos hacerlo mejor".

Lecturas del electrocardiograma del Sr. Barcavage en el teléfono de su casa. Fue uno de los primeros en recibir la vacuna de Pfizer en 2020, y sus síntomas incluían dolor punzante en los ojos, la boca y los genitales, que ha disminuido, y tinnitus, que no lo ha hecho.

"Me dicen que no soy real. Me dicen que soy raro. Me dicen que soy una coincidencia", dijo Barcavage.

Una bandera roja

En algunos países con sistemas sanitarios centralizados, las autoridades han buscado activamente informes sobre efectos secundarios graves de las vacunas Covid y han llegado a conclusiones que las autoridades sanitarias estadounidenses no han alcanzado.

En Hong Kong, el gobierno analizó los historiales médicos centralizados de los pacientes después de la vacunación y pagó a las personas para que denunciaran los problemas. La estrategia identificó "muchos casos leves que otros países no habrían detectado de otro modo", afirmó Ian Wong, investigador de la Universidad de Hong Kong que dirigió los esfuerzos nacionales de seguridad de las vacunas.

Entre otras cosas, la vacuna de Pfizer-BioNTech desencadenó en raras ocasiones -unas siete por millón de dosis- un brote de herpes zóster lo bastante grave como para requerir hospitalización.

La Agencia Europea del Medicamento ha relacionado las vacunas de Pfizer y Moderna con parálisis facial, sensación de hormigueo y entumecimiento. La E.M.A. también considera el tinnitus como un efecto secundario de la vacuna de Johnson & Johnson, aunque las agencias sanitarias americanas no lo hacen. En VAERS hay más de 17.000 informes de acúfenos tras la vacunación con Covid.

¿Están relacionados? No está claro. Uno de cada cuatro adultos padece algún tipo de tinnitus. El estrés, la ansiedad, el duelo y el envejecimiento pueden provocar esta afección, al igual que las infecciones como la propia Covid y la gripe.

No existe ninguna prueba o escáner para el tinnitus, y los científicos no pueden estudiarlo fácilmente porque el oído interno es diminuto, delicado y está encapsulado en hueso, señaló la Dra. Konstantina Stankovic, otorrinolaringóloga de la Universidad de Stanford.

Aun así, un análisis de los historiales médicos de casi 2,6 millones de personas en Estados Unidos reveló que alrededor del 0,04 por ciento, es decir, unas 1.000, fueron diagnosticadas de tinnitus en las tres semanas siguientes a su primera inyección de ARNm. En marzo, investigadores de Australia publicaron un estudio que relacionaba el tinnitus y el vértigo con las vacunas.

La F.D.A. está vigilando los informes de acúfenos, pero "en este momento, las pruebas disponibles no sugieren una asociación causal con las vacunas Covid-19", dijo la agencia en un comunicado.

A pesar de los esfuerzos de vigilancia, las autoridades estadounidenses no fueron las primeras en identificar un importante efecto secundario de la vacuna Covid: la miocarditis en jóvenes que reciben vacunas ARNm. Fueron las autoridades israelíes las primeras en dar la voz de alarma en abril de 2021. Las autoridades de Estados Unidos dijeron entonces que no habían visto ninguna relación.

El 22 de mayo de 2021, saltó la noticia de que el C.D.C. estaba investigando "relativamente pocos" casos de miocarditis. El 23 de junio, el número de notificaciones de miocarditis en el VAERS había aumentado a más de 1.200, lo que indica que es importante informar a médicos y pacientes de lo que deben tener en cuenta.

Análisis posteriores mostraron que el riesgo de miocarditis y pericarditis, una afección relacionada, es mayor tras una segunda dosis de la vacuna Covid ARNm en varones adolescentes de 12 a 17 años.

En muchas personas, la miocarditis relacionada con la vacuna es transitoria. Pero algunos pacientes siguen experimentando dolor, disnea y depresión, y algunos muestran cambios persistentes en las exploraciones cardiacas. El C.D.C. ha dicho que no hay muertes confirmadas relacionadas con la miocarditis, pero de hecho se han notificado varias muertes después de la vacunación.

Desinformación generalizada

Según algunos expertos, el auge del movimiento antivacunas ha dificultado que los científicos, dentro y fuera del gobierno, aborden con franqueza los posibles efectos secundarios. Gran parte de la narrativa sobre los supuestos peligros de las vacunas Covid es manifiestamente falsa, o al menos exagerada, urdida por hábiles campañas antivacunas.

Las cuestiones sobre la seguridad de la vacuna Covid son fundamentales para la campaña presidencial de Robert F. Kennedy Jr. Citando teorías desacreditadas sobre la alteración del ADN, el cirujano general de Florida ha pedido que se detenga la vacunación con Covid en el estado.

El Dr. Joshua Sharfstein, vicedecano de la Universidad Johns Hopkins, afirmó: "La naturaleza de la desinformación, la magnitud de la desinformación, es asombrosa, y se tergiversará cualquier cosa para que parezca no sólo un efecto secundario devastador, sino la prueba de un encubrimiento masivo".

Entre los cientos de millones de estadounidenses vacunados contra el Covid, algunos habrían sufrido infartos o derrames cerebrales de todos modos. Algunas mujeres habrían abortado. ¿Cómo distinguir los causados por la vacuna de los que son casualidades? La única forma de resolver la cuestión es una intensa investigación.

Pero los Institutos Nacionales de Salud no están realizando prácticamente ningún estudio sobre la seguridad de la vacuna Covid, señalaron varios expertos. William Murphy, investigador del cáncer que trabajó en el N.I.H. durante 12 años, lleva desde 2021 insistiendo a los funcionarios federales de salud para que inicien estos estudios.

Los funcionarios respondieron cada uno con "ese mantra muy cansado: 'Pero el virus es peor'", recordó el Dr. Murphy. "Sí, el virus es peor, pero eso no obvia hacer investigaciones para asegurarnos de que puede haber otras opciones".

Un conocimiento más profundo de los posibles efectos secundarios, y de quién corre el riesgo de padecerlos, podría tener implicaciones para el diseño de futuras vacunas, o podría indicar que, para algunas personas jóvenes y sanas, el beneficio de las vacunas Covid ya no supere los riesgos, como han determinado algunos países europeos.

Una investigación a fondo también podría acelerar la asistencia a miles de estadounidenses que dicen haber sufrido daños.

Ilka Warshawsky, patóloga de 58 años, perdió toda la audición del oído derecho tras una inyección de refuerzo de Covid, y sufría vértigo y acúfenos leves.Credit...Daniel Lozada para The New York Times

El gobierno federal gestiona desde hace tiempo el Programa Nacional de Indemnización por Lesiones Causadas por Vacunas, destinado a indemnizar a las personas que sufren lesiones tras la vacunación. Establecido hace más de tres décadas, el programa no fija límites a las cantidades concedidas a las personas que han sufrido daños.

Pero las vacunas Covid no están cubiertas por ese fondo porque el Congreso no las ha sometido al impuesto especial que lo financia. Algunos legisladores han presentado proyectos de ley para introducir este cambio.

En su lugar, las reclamaciones relativas a las vacunas Covid van al Programa de Compensación de Lesiones por Contramedidas. Destinado a emergencias de salud pública, este programa tiene unos criterios estrictos para pagar y establece un límite de 50.000 dólares, con estrictas normas de prueba.

Exige que los solicitantes demuestren en el plazo de un año desde la lesión que ésta fue "consecuencia directa" de recibir la vacuna Covid, basándose en "pruebas convincentes, fiables, válidas, médicas y científicas."

El programa sólo contaba con cuatro empleados al principio de la pandemia, y ahora tiene 35 personas evaluando las reclamaciones. Aun así, sólo ha revisado una parte de las 13.000 solicitudes presentadas, y sólo ha pagado una docena.

La Dra. Ilka Warshawsky, patóloga de 58 años, dijo que había perdido toda la audición del oído derecho tras una vacuna de refuerzo Covid. Pero la pérdida de audición no es un efecto secundario reconocido de la vacuna Covid.

El programa de indemnización por las vacunas Covid establece un listón muy alto para las pruebas, dijo, pero ofrece poca información sobre cómo cumplirlo: "Estos efectos adversos pueden ser debilitantes y alterar la vida, por lo que es muy molesto que no se reconozcan o aborden".

La Dra. Zimmerman, neurocientífica, presentó su solicitud en octubre de 2021 y aportó docenas de documentos médicos justificativos. No recibió un número de reclamación hasta enero de 2023.

Al resolver su solicitud de indemnización laboral, los funcionarios del Estado de Washington aceptaron que la vacuna Covid causó su lesión, pero aún no ha recibido una decisión del programa federal.

Hace poco, uno de sus terapeutas le dijo que tal vez nunca pudiera volver a vivir de forma independiente.

"Fue un golpe demoledor", dijo la Dra. Zimmerman. "Pero intento no perder la esperanza de que algún día habrá un tratamiento y una forma de cubrirlo".