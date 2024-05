Surge ‘mercado negro’ con ayuda a migrantes

Chihuahua, Chih.- Migrantes que están en un campamento al sur de la ciudad señalaron que ha surgido una agrupación o “mafia” que se ha adueñado del control de los apoyos que les son entregados, para luego vendérselos, manifestaron a El Diario durante un recorrido realizado ayer por esta zona.

Las personas asentadas en el bulevar Juan Pablo II destacaron que la comida es la mercancía principal, pero llegan a controlar hasta los sanitarios, cobrando cuotas para su uso. “Cobran cinco pesos por usar uno de los baños”, denunciaron.

El jueves, alrededor de mil 500 migrantes que habían salido del campamento para abordar los vagones del tren con el objetivo de llegar a la frontera regresaron al asentamiento en las inmediaciones del bulevar Juan Pablo II, en donde, según explicaron, hay un grupo de personas que acaparan los apoyos que llegan para luego venderlos, lo que los obliga a buscar ayuda en otras partes.

Personal de Protección Civil del Estado acudió ayer al campamento a entregar apoyo a las migrantes, como leche en polvo para bebé, pañales, agua, atunes, sándwiches, pan para hamburguesa para que lo rellenen con atún, galletas saladas, pan dulce, manzana y plátano, el cual fue entregado directamente a cada persona.

En lo que respecta a su condición actual, dijeron que fueron regresados a esta capital a base de engaños desde Sacramento, ya que no sabían que el tren volvería a la estación Tabalaopa, el cual fue el punto de partida hace más de una semana y solamente los tuvieron en condiciones inhumanas durante días en la zona norte de la ciudad.

Destacaron que son objeto de toda clase de abusos, ya que algunas personas les dicen que los llevarán a la frontera, pero una vez fuera de la región, les quitan el dinero que traen y otras pertenencias, por lo que tienen que empezar a trabajar para juntar algo de recursos para llegar a los Estados Unidos.

Narraron que cuando logran conseguir un trabajo apenas les ofrecen 250 pesos por jornadas de 14 horas, pero sin la garantía de que les van a pagar. “Si no nos van a dejar avanzar, sería mejor que no nos dejen entrar a México, porque no nos sirve de nada que nos tengan atorados aquí”, apuntó.

Respecto al control de los insumos que han establecido algunos de los migrantes, explicaron que se trata de una situación que ha ido empeorando, pero no saben cómo detenerla.