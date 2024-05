¡Darán pequeños el chapuzón gratis!

Ciudad Juárez.- Con la apertura de la temporada de albercas del AquaDIF mañana domingo 5 de mayo, todos los niños menores de 12 años entran gratis, indicó el Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Con este evento se celebrará a los niños por su día, se informó.

Se indicó que en la inauguración habrá grandes sorpresas.

El festejo iniciará a las 11:00 de la mañana de este domingo en las instalaciones del parque acuático, ubicado en la calle Costa Rica dentro del parque El Chamizal.

Como parte de la conmemoración habrá dinámicas infantiles, lucha libre, show de payasos, y otras sorpresas más que estarán incluidas en el evento.

Las familias juarenses podrán encontrar un gran tobogán, chapoteaderos, áreas verdes con mesas, alrededor de 120 asadores, seis albercas, de las cuales tres son para estaturas medianas y otras tres para los niños, dio a conocer el DIF municipal.

Además, se cuenta con salvavidas, sombras para resguardarse del sol, columpios, estacionamiento y la AquaTienda con snacks, refrescos y souvenirs.

El precio de la entrada para los ciudadanos de 13 años a 65 años de edad es de 75 pesos, para los adultos mayores es de 35 pesos y personas con discapacidad, así como bebés de cero a 2 años entran gratis.

El reglamento del AquaDIF indica no introducir bebidas alcohólica, no objetos de vidrio, no camisetas, no short de mezclilla y bañarse en las regaderas antes de entrar a las albercas.

Además, no se permite ingresar mascotas y antes de retirarse se debe dejar limpia el área que se utilizó.