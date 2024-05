-Ni 10 carpetas por abuso sexual afectan a “Techo”

-Encerrona de Santiago y el alcalde Chaparro

-Mandan al CCE a candidatos sin fusil

-No sabía Lilia del corralismo de Manuel

Durante años Techo Comunitario logró ubicarse como una asociación civil sin fines de lucro bastante bien considerada por las principales distribuidoras de recursos, como Ficosec, Fechac y la Junta de Asistencia Privada (JASP).

Hasta donde sabemos por las declaraciones públicas efectuadas por los responsables de dichos organismos, han sido retirados los apoyos a Techo Comunitario, que sigue enfrentando procesos penales por delitos sexuales cometidos en contra de menores que debía resguardar y proteger.

Curiosamente Ficosec le otorgaba apoyos a dicha asociación civil para prevenir precisamente violencia sexual.

El año pasado dicha asociación recibiría de dicho Fideicomiso más de un millón de pesos, pero el convenio fue cancelado cuando restaban por ministrar 500 mil.

Lo curioso es que en la Junta de Asistencia Privada, al verificar el padrón de organizaciones de la sociedad civil, precisamente ahí nos encontramos a dicha asociación.

Sabemos que el hecho de que se encuentre en el padrón no significa que reciba recursos económicos, pero es evidente que siendo dicha Junta un validador de organizaciones de la sociedad civil, al encontrarse Techo Comunitario ahí apuntada significaría un algo así como un reconocimiento.

Es pública la investigación que aún continúa, con Naomi Yamile R.P., sujeta a proceso penal bajo la acusación de abuso sexual contra una veintena de menores bajo proceso también por parte de la Fiscalía General de la República por denuncia del IMSS.

***

La inusual visita del secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, al alcalde suplente Martín Chaparro, generó algunas suspicacias. Cómo no, si para el alcalde titular, Cruz Pérez Cuéllar, candidato ahora por su reelección, no había más que puras indirectas y directotas de parte de toda la estructura estatal, mientras que para el recién llegado hasta visita de cortesía en su despacho.

Pero más allá de especulaciones y politiquerías, nos aseguran que De la Peña Grajeda vino a tocar temas vitales para la frontera en el marco de las agendas gubernamentales. Supuestamente nada de grillas ni futurismos electorales.

Los temas sobre la mesa fueron el arranque del BRT-2, que está a la vuelta de la esquina tras la llegada de casi las 40 unidades nuevas con las que va a comenzar el Juárez-Bus; y el permanente dolor de cabeza todos, menos para la Federación, la desordenada migración que tiene de cabeza tanto a Juárez como a la capital del estado.

Precisamente por el tema migratorio y las acciones conjuntas Municipio-Estado, fue llamado al encuentro el secretario del Ayuntamiento recién designado, Santiago González Reyes. Además, participó el súper coordinador de los asesores de la Secretaría de Gobierno, Andrés Pérez Howlet.

Hubo acuerdos institucionales sin regateos de ambas partes, según lo que aseguran los conocedores de esta breve etapa de coincidencias de la administración municipal al mando del profe alcalde, exdirigente estatal de Morena, y la gestión prianista que representa De la Peña.

Al Gobierno del Estado, dicen, le cayó como anillo al dedo la suplencia en este período electoral y de campañas, marco en el cual arrancará el necesario sistema de transporte fronterizo, que requiere además de fuertes inversiones, la voluntad para que sirva de remedio a los males de movilidad que por años han persistido para la ciudad, para malestar de sus habitantes.

Así, de entrada, el Juárez-Bus tiene la vía libre para comenzar a operar en cualquier momento, sin reclamos de municipalización ni nada por el estilo en materia de transporte.

El tema migratorio sigue siendo el nudo gordiano que convenientemente mantiene amarrado y amafiado el Instituto Nacional de Migración (INM), al mando del intocable procesado Francisco Garduño Yáñez.

***

Los estrategas de los equipos de campaña (si es que los tienen), de todos los candidatos que participaron el jueves en el ejercicio que realizó el Centro Coordinador Empresarial (CCE) en Cibeles, deben analizar a profundidad lo ocurrido ahí, así como el impacto que eso tendrá en el electorado el próximo dos de junio.

Salvo casos excepcionales muy bien marcados en la historia, los debates o foros entre candidatos no cambian mucho en cuanto preferencias electorales, pero sí dejan ver quiénes realmente tienen capacidades y habilidades para gobernar, no tanto por lo que dicen, sino por su lenguaje no verbal, desde la forma en que se paran, cómo se conducen, cómo reaccionan ante una crítica o señalamiento, facilidad de palabra y otros aspectos, según las pautas de la PNL o Programación Neuro Lingüística.

Es por eso que llamó tanto la atención que, en ese evento, un candidato emergente, de un partido reciente con registro estatal, objetivamente con muy pocas posibilidades de obtener buenos resultados, le haya enmendado la plana a uno de los “grandes”, a Rogelio Loya, y todo por estar leyendo todas sus respuestas e incluso su mensaje final.

Lo mismo hizo la síndica con licencia Esther Mejía, pero no solo leyeron sino que lo hicieron mal, sin entonación, sin pausas, sin enfoque, pronunciando mal palabras o de plano atropellándose en frases completas.

Pero, en descargo de los candidatos, o quizá consuelo, no toda la culpa es suya. Detrás de cada uno de ellos debe haber todo un equipo que los arrope tema por tema; por supuesto la comunicación política es uno de esos temas que requieren a un conocedor de la materia, que le brinde al candidato toda la asesoría y preparación que un evento de esta naturaleza requiere.

Por lo pronto nos quedó claro a todos que Romanillo, Jaime Flores y Esther Mejía, carecen de un equipo, simplemente no tienen, y que a Loya, su equipo le falló tremendamente al punto que muchos de los asistentes, simpatizantes del panista, salieron del lugar tristones por la actuación de su candidato.

***

La candidata del Partido del Trabajo (PT) a reelegirse como diputada federal por el tercer distrito, Lilia Aguilar, juró y perjuró ayer que no sabía que Manuel, “Igor”, del Castillo era corralista.

Hizo incluso cara de sorpresa cuando se le cuestionó si había fumado la pipa de la paz con el golfista exgobernador, hoy autopatentado como zar anticorrupción en el eventual gobierno de Claudia Sheinbaum, al contratar a su excoordinador de comunicación social como asesor personal en las campañas.

“Ni me contento ni no me contentaré con Corral; Manuel es mi amigo”, rescató Lilia, al sostener a Del Castillo.

Qué feo ha de ser mantener a la diestra a un defensor a ultranza de Corral Jurado, un personaje de la política al que odia y acusa de ser el asesino de su madre.