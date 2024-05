Implican en acusación a ex diputado de NL

La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el demócrata Henry Cuéllar también involucra a un ex diputado federal por Nuevo León.

La acusación revela que un político, identificado sólo como "Funcionario Mexicano-1", fue legislador del 2012 al 2015 por Nuevo León y habría fungido como intermediario de los sobornos recibidos por el congresista, de parte del Banco Azteca.

Aunque el legislador mexicano implicado no es mencionado por nombre, dos políticos coinciden con la descripción: uno es Marco González Valdés, ex priista y actual Secretario de Desarrollo Agropecuario con licencia en el Gobierno de Samuel García, y otro es Jorge Mendoza, ex ejecutivo de TV Azteca. Ambos fueron diputados priistas de la 62 Legislatura entre 2012 y 2015.

"El Funcionario Mexicano-1 fue un político mexicano y allegado de Henry Cuéllar", señala la acusación.

El documento establece que, al concluir su periodo como diputado, el implicado tuvo varios cargos en el Estado de Nuevo León.

Sólo González Valdés, ahora candidato de MC de nuevo para el Congreso federal, ha tenido cargos en el Gobierno del Estado desde su época de priista. Además, mantiene una cercana relación con Cuéllar.

Ayer se buscó a González por su posible implicación en el caso, pero no respondió a la petición de entrevista.