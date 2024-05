‘Canjean’ calificaciones por credencial del INE

Ciudad de México.- Docentes del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla (IEDEP), campus Xicotepec, solicitaron a sus alumnos sus credenciales de elector para apoyar en las urnas al morenista Alejandro Armenta, candidato a la gubernatura. ¡a cambio de mejorar sus calificaciones!

El “compromiso” implica llevar copias de las credenciales del INE de amigos o familiares de los estudiantes del Instituto de Educación Superior, dependiente del Gobierno del Estado.

La estrategia podría significar que intentaran coaccionar el voto de las personas, tomando el dato de sus credenciales, o inhibir el voto en contra de Armenta.

El 18 de abril, la profesora Jessica Elvira Garrido Castro, coordinadora de la Licenciatura en Derecho, fue exhibida en un audio, al cual tuvo acceso Grupo Reforma, solicitando “el favor” a los alumnos.

“Yo me voy a comprometer con ustedes, si me tengo que ver descaradamente así se los voy a decir, soy directa y ni modo, así tengo que hacer esta parte: solicito 15 alumnos que se comprometan a agregar 10 promovidos... tío, padrino, hermano, que nos proporcionen su credencial”, se pidió en la grabación, cuya voz se le atribuye por fuentes educativas.

La profesora explicó previamente que a ese plantel, con matrícula de unos 600 alumnos, acudieron representantes de Armenta y solicitaron a los profesores sumarse al proyecto del candidato morenista.

“Por ejemplo, Eric, me trajo cinco (credenciales), está exento en dos materias, Giovanna me trae cinco, está exenta en dos materias, es un ejemplo, si dice Diego ‘yo no le doy mi credencial pero le traigo una más’, bueno le voy a apoyar, y si Axel dice ‘no quiero nada’, bueno pues no pasa nada, ni le quito ni le pongo”, expuso la maestra en el audio.