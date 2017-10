Van 15 muertos por incendios en California

Santa Rosa, California— Centenares de bomberos y agentes del orden adicionales se dirigieron ayer al norte de California para combatir incendios forestales que han dejado por lo menos 15 muertos, incluyendo un hombre de 100 años y su esposa de 98 que no pudieron escapar de su casa en llamas.Las autoridades esperaban que temperaturas más frescas y vientos menos fuertes ayudasen a los equipos a lidiar con los siniestros, que siguen ardiendo descontroladamente.“El clima ha estado a nuestro favor, pero eso no quiere decir que vaya a seguir así”, dijo Brad Alexander, portavoz de la oficina de servicios de emergencias del gobernador.Los bomberos extra provienen de otras partes de California y Nevada. Los agentes del orden, en tanto, ayudarán a evacuar a residentes y proteger las viviendas de saqueos, dijo Alexander.Al menos 100 personas han resultado heridas y 2 mil viviendas y negocios han sido destruidos, de acuerdo con las autoridades, que advirtieron que esperan que esas cifras suban a medida que haya más información.Entre los muertos estaban Charles y Sarah Ripley, que llevaban casados 75 años y vivían en el Silverado Resort, en Napa.“Lo único peor habría sido si uno hubiese sobrevivido sin el otro”, dijo su hija, Ruby Gibney, en declaraciones a la televisora KTVU, de Oakland.Más de 640 kilómetros (400 millas) al sur, miles de personas fueron desplazadas por un incendio forestal que destruyó o dañó 24 inmuebles, incluyendo viviendas. Los cálidos y secos vientos de Santa Ana avivaron las llamas en las malezas cercanas a los suburbios del Condado Orange y propiedades ecuestres al sureste de Los Ángeles. Más de una decena de escuelas fueron cerradas.Ese incendio, que creó problemas en importantes carreteras, se extendió a más de una veintena de kilómetros cuadrados en menos de 24 horas, mientras un escuadrón de helicópteros y avionetas bombardeaba el área con agua y retardadores de llamas, y el ejército de bomberos había crecido a mil 100 para el martes.En el norte del estado, los habitantes en refugios de emergencia y tiendas de abarrotes dijeron que la velocidad y voracidad de las llamas los dejaron atónitos. Recordaron los bienes que dejaron atrás.“Tantas cosas buenas, jamás volveré a verlas”, dijo Jeff Okrepkie, quien huyó de su barrio en Santa Rosa sabiendo que probablemente era la última vez que vería su hogar de los últimos cinco años.Sus temores se vieron confirmados el lunes cuando un amigo le envió una foto de lo que quedaba: un montículo humeante de hierros quemados y escombros.Algunos de los peores incendios de los 14 que abarcan una franja de 360 kilómetros (200 millas) estallaron en los condados de Napa y Sonoma, donde se encuentran decenas de bodegas y viñedos que atraen a turistas de todo el mundo. El humo llegó hasta San Francisco, casi 100 kilómetros (60 millas) al sur.El Condado de Sonoma dijo que recibió un centenar de denuncias de personas desaparecidas.Muchos de los desaparecidos posiblemente estén a salvo, pero no hay comunicación con ellos debido a la caída de la telefonía celular y otros medios.Los complejos hoteleros de la zona también fueron devastados por las llamas, de acuerdo a imágenes de la televisión local, y muchos residentes tuvieron que huir dejando atrás todas sus posesiones, informó la agencia AFP.“Sólo tuvimos tiempo para despertar y salir. No pudimos tomar nada. El fuego avanza muy rápido”, declaró Rafael Solorio, cuya casa fue afectada en el Condado de Napa.“Perdimos muchas cosas”, añadió, en un video publicado en el sitio web del diario San Francisco Chronicle.Se emitieron órdenes de evacuación, en particular en los condados de Napa y Sonoma, y las autoridades publicaron la lista de los refugios disponibles.Los incendios también provocaron el cierre de autopistas y carreteras locales.El hospital regional de Santa Rosa fue evacuado, según su sitio web. “Todos los pacientes están seguros y han sido evacuados a otros hospitales”, consignó. “Debido a los caminos cortados, las instalaciones son actualmente inaccesibles”, explicó también el hospital.Trow Newton, un detective de la Policía de Sonoma de 46 años, estaba entre los que abandonaron Santa Rosa.Dijo a Los Angeles Times que regresaba a su casa en Santa Rosa, una ciudad de unos 175 mil habitantes en el condado de Sonoma, cuando vio una “creciente serpiente roja” de fuego.“Corrí a mi casa y le dije a mi esposa que preparara a nuestro hijo de cuatro años para partir”, dijo Newton, antes de alertar a unos 40 vecinos.Los incendios han sido igualmente fuertes más al sur, especialmente en Anaheim, en los suburbios de Los Ángeles. Varias casas fueron destruidas o dañadas, según la cuenta de Twitter de los bomberos locales, y más de mil personas fueron evacuadas.El oeste de Estados Unidos ya sufrió severos incendios a principios de septiembre, que provocaron miles de evacuaciones en el estado de Washington y cientos cerca de Los Ángeles.

