Hacen gane con retenes tras limpia de ‘Aztecas’

Nos aseguran que en el río revuelto de la transición federal de mandos policiacos han aprovechado para pasarse de la raya los jefes de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), dependiente de la Fiscalía General del Estado.Ahora son policías estatales los que tienen posesión de espacios geográficos dejados por policías federales a lo largo de los años porque fueron constituidos como puntos de abusos y extorsión particularmente contra paisanos y comerciantes frecuentes de sur a norte y viceversa.Fueron enviadas a La Columna fotos de policías estatales ubicados en francos retenes en instalaciones federales de la exgarita aduanal del kilómetro 30 hacia la ciudad de Chihuahua, en el Precos militar del kilómetro 60 y otra más cerca del kilómetro 300.Hay incomodidad federal porque los estatales han salido de sus cuarteles y ocupado esos espacios hasta que las propias áreas nacionales de inteligencia sacaron de circulación a varios líderes del crimen organizado que durante 2017 y 2018 pusieron en jaque a la Fiscalía de Chihuahua. Más de 70 agentes de dicha institución fueron ejecutados.Tanto autoridades federales como del Estado ubicaron a Ricardo Ravelo, “El Tablas”; Juan Arturo Padilla, “El Genio”; Juan Carlos Balderas Contreras, “El Roñas” y René Gerardo Garza Santana, “El 300” , como los responsables de ordenar la mayoría de esos asesinatos y de protagonizar entre ellos un sonado conflicto que dejó cerca de 700 muertos en Juárez entre 2017 y 2018.Ravelo fue detenido en junio pasado en Michoacán; Padilla fue asesinado en el Cereso Estatal de Juárez en agosto, Santana fue detenido a inicios de noviembre en la ciudad de Chihuahua por la Policía Federal y “El Roñas” ejecutado a finales de noviembre.En el tiempo que todos ellos estuvieron activos (“Aztecas”-“La Empresa”), los policías estatales dejaron prácticamente en el abandono a la población. No podían cuidarse ni a sí mismos.Hoy han regresado pero sólo para colocar esos retenes que siempre han sido polémicos por las causas descritas y en espacios de jurisdicción federal.Ese asunto de los retenes y muchos otros movimientos discrecionales de la Policía Estatal tienen que ver con el tema de que se mandan solos. Depende la CES del fiscal general César Peniche, pero nomás en el papel. Tanto en la Zona Sur, como la Occidente, la Centro y ni se diga la Norte con sede en Juárez, los fiscales no tienen poder alguno ni decisión sobre los mandos de dichos policías, así es que hacen chilar y huerto.***Imposible obtener una respuesta auténtica y genuina del ahora secretario del Ayuntamiento, Maclovio Murillo Chávez, en relación con el detenido exduartista Marcelo González Tachiquín.Hubo ayer durante el día recomendaciones para preguntar al ahora funcionario municipal sobre las veces que recibió mensajes de Marcelo buscando ser incluido entre la larga lista de testigos protegidos del corralismo.Maclovio fue consejero jurídico de Corral; conoce cada hilo de cada expediente de los expedientes llamados X integrados para “castigar” la corrupción durante la administración de César Duarte Jáquez. Más hacia atrás nada, sólo la de Duarte.Una vez que fue echada a andar la maquinaria legal, de investigación y se dieron las primeras “grandes” detenciones, Maclovio renunció, quedó en mejores que buenos términos con Corral, tomó un merecido relax hasta que apareció como número dos en la alcaldía de Juárez por razones que merecen análisis aparte.En alguno de esos espacios temporales es cuando nos aseguran que enviados de Marcelo se acercaron a Murillo para ser tomado como testigo protegido igual que esa fila larga para echar de cabeza tanto al exgobernador como a otros supuestos cómplices…Llegó tarde la solicitud. Esperaron los policías de Corral sólo algún espacio libre entre amparo y amparo para echarle el guante, entregarlo a jueces a modo y ponerlo en una celda del Cereso de Aquiles Serdán.***Salvo que Marcelo y sus captores hayan alcanzado algún acuerdo al menos mediano, es apenas la punta de la madeja por la que ha sido detenido dicho exfuncionario de la administración duartista.Nos aseguran fuentes de la Fiscalía que los 23 millones o 150 millones son pelo de gato frente a otros 400 millones de pesos en medicamento y la construcción de centenares de casas con irregularidades arriba de los 200 millones de pesos (aparte de exsecretario de Educación fue director de Pensiones Civiles del Estado). Ni librando una podría librar las otras.En ese tema del medicamento fue vista siempre la mano del exsenador priista Emilio Gamboa Patrón, de quien corre una anécdota que presentamos hoy pero sucedió hace algunos años. Ha sido su fama siempre de corrupción y dinero malhabido pero él siempre argumenta que vive de su sueldo y solamente posee su residencia. Un antivirtuoso del cinismo.-“Ese Gamboa es un hijo de su chingada madre”, afirmó el anfitrión de una comida en la que participaba una decena de gentes encabezadas por Carlos Salinas.-“Qué bárbaro... ¿y qué tecnología tan complicada utilizaste para llegar a esa conclusión?”, preguntó al anfitrión el expresidente, dejando clara la obviedad.Seguramente Gamboa la seguirá librando como lo ha hecho durante decenios, pero el chihuahuense González Tachiquín ha empezado a pagar por ambos; lo peor, sin conciencia plena de su situación legal, pues usó el estrado en audiencia judicial para hablar de su nivel académico, de su vida cotidiana entre la llevada y traída de hijos a la escuela, de su autoría en varios libros, de su cátedra ante estudiantes de la Facultad de Derecho... No usó los preciosos minutos a los que pocos tienen acceso para defenderse de las acusaciones de que es objeto.***No sólo se retrasaron durante las últimas semanas los pagos a miles de trabajadores del Gobierno estatal, también anduvo atorado el “servicio postal” de Palacio de Gobierno manejado regularmente por el área de Relaciones Públicas.Funcionarios estatales y de organismos autónomos compartieron ayer con esta columna la recepción de una cálida tarjeta firmada por el gobernador Corral y su señora esposa, Cinthia Aideé Chavira (la imagen respectiva en la versión digital).No se trata de una tarjeta del Día de Reyes que ya pasó o alguna felicitación por el nuevo año, o hasta porque ahí viene el Amor y la Amistad con toda la suculenta maquinaria mercadotécnica. No, es una tarjeta navideña que invita a “compartir (además de los festejos de temporada) los valores del amor, la caridad y la lucha por la verdad y la justicia”.Buen mensaje, sin dudarlo, pero cerca de tres semanas después de ser autorizado para su distribución por el gobernador. Una investigadita entre quienes avisaron sobre ese envío nos llevó a saber que el contenido de la tarjeta estuvo listo desde finales de noviembre, entonces lo que falló fue la distribución.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.