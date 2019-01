Ofrecen recompensa de 50 mil pesos por el asesino de un perrito

Ciudad de México.- Un video en el que un hombre que se autonombra Comandante Cobra, ofrece 50 mil pesos de recompensa para localizar al hombre que asesinó a puñaladas a un perro en Piedras Negras, Coahuila, y cuyo video se hizo viral, causando gran indignación en todo el país.El hombre, a quien en redes soicales identifican como Ivan M. Riebeling, grabó un video en el que se le escucha decir:"Queridos hermanos, muy buenas noches. Les habla el comandante Cobra. Debido a diversas denuncias a nivel nacional sobre un acto inhumano de crueldad animal. La gente está muy molesta y pide que hagamos justicia lo más pronto posible. Es por eso que hacemos un llamado a la ciudadanía en general, a dar con este delincuente potencial. Porque una persona que maltrata, tortuta y mata a un animal, no es una persona buena."Estamos ofreciendo 50 mil pesos a la persona que nos entrege viva a esta persona. No lo vamos a matar. Vamos a dar un escarmiento. Y lo subiremos también en redes sociales para que el resto del mundo vea lo que le va a pasar a la gente que maltrata, tortura o mata animales."Es sumamente indignante para mi y para el resto de las personas rescatistas que gastamos horas, dinero en rescatar vivo a un animal, para que na persona cobarde, un delincuente termine con una vida de un animal inocente, que se acerca a ver si le da cariño, a ver si le da un poco de comida."Este llamado en genral es un llamado urgente para poder dar con este delincuente."Es por eso que el día de hoy hago esta convocatoria de entregar 59 mil pesos a la persona que nos entregue viva a esta persona porque después de darle su escarmiento lo entregaremos a la justicia y pediremos a la justiocia que se le de la pena máxima a esta persona, por sus actos de cobardía. Y estaremos haciendo esto a nivel nacional, al igua que vamos a estar exigiendo a nuestro presidente de la República acabar con las corridas de toros, porque eso no es un arte."Bendiciones, queridos hermanos, se les quiere mucho".El tema ha generado indignación y diversas reacciones, como la del mismo alcalde de Piedras Negras, quien se comprometió a hacer justicia.En redes sociales, usuarios identificaron al agresor como Gerardo ‘N’ y supuesto trabajador de CFE; el presidente municipal Claudio M. Bres afirma que no se permitirán actos como éste.Otro hombre también de nombre Gerardo fue confundido con el asesino del perro y tuvo que salir a negar nexos con el caso.El agresor podría pasar hasta seis años en la cárcel, y también tendrá que pagar hasta mil días de multa, es decir, una infracción que rondaría los 80 mil pesos.Mató a un perro a puñaladas.Lo buscan.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.