Reclaman clientes a comercios bajar IVA

Ciudad Juárez— Pese a las reglas del Decreto de Estímulos Fiscales para la Frontera Norte emitidas por el SAT, negocios aún no pueden facturar con el IVA al 8 por ciento, lo que ha desatado los reclamos de los clientes.María Jiménez, de 38 años, ayer acudió a un restaurante ubicado en la avenida López Mateos y al ver su recibo de consumo se percató del cobro del impuesto aún al 16 por ciento.Dijo que al cuestionar a los encargados del negocio de hamburguesas le explicaron que dicho beneficio es opcional y que al menos ese establecimiento aún no puede ofrecer el estímulo fiscal y bajar los precios.Raúl de León Apráez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), señaló que “el malestar de mucha gente y empresas es porque nos exigen facturas al 8 por ciento, como se dijo desde el primero de enero, pero todavía no se puede hacer porque no sabemos si somos candidatos o no a acceder a este programa”.“Cuando se manda el aviso tienes que recibir dos documentos, uno de ellos el acuse de recibo que llega al momento y otro es el acuse de respuesta si realmente puedes facturar al 8 o no”, explicó.“Qué pasa si se empieza a facturar al 8 por ciento y el 29 de enero el SAT les dice que no son candidatos porque les faltó un documento o algo, ¿va a tener que refacturar o qué pasa si ya le pagaron?, tendría que absorber el otro 8 por ciento de su bolsa”, agregó.Sin embargo el complicado panorama es difícil de entender para los clientes, quienes exigen la reducción del impuesto y en efecto del precio.El conflicto se repitió en otro de los negocios del giro en la misma avenida, a donde Fernando González acudió a comer ayer. En su recibo el IVA aparece aún al 16 por ciento.Contó que al preguntar al negocio le dijeron que ya estaba en el trámite, pero que aún no podían ofrecer ese estímulo y bajar los precios de sus productos.“Yo vi los anuncios, todo mundo habla de eso y esperaba que los precios bajaran luego luego, pero ahora unos sí y otros no. Está muy complicado todo eso, no se qué onda con los negocios, pero espero que sí bajen los precios”, expresó desconcertado el hombre de 27 años.Eduardo Ramos Morán, presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), confirmó las fricciones que se están dando, pero hizo un llamado a los empresarios a acercarse al SAT o los organismos para asesorarse y agilizar la aplicación de este estímulo.Desde la Ciudad de México, a donde acudió ayer a la junta de la comisión fiscal de su organismo en donde analizaron las reglas del decreto, señaló que se tiene que privilegiar el servicio al cliente.“Hay que acercarse a la autoridad a solicitar certeza jurídica y aplicar a la brevedad el aviso para facturar el IVA al 8 por ciento. Es momento que el consumidor va a poder elegir a sus proveedores”, dijo Ramos Morán.Recordó que la aplicación para el estímulo fiscal es opcional, por lo que no es obligatorio para los negocios y por lo tanto quizá no todos apliquen.Sin embargo indicó que los que quieran aplicar deben de estar al corriente en sus obligaciones fiscales y enviar su aviso al Servicio de Administración Tributaria (SAT) lo más pronto posible.Si no lo envían, explicó, es por dos razones: se tiene temor que el SAT lo fiscalice o el desconocimiento real de la ley, por lo que reiteró el llamado a asesorarse.Directivos locales de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) señalaron que los reclamos se generan al ser los estímulos un beneficio opcional. Depende de cada negocio si puede ofrecerlos o no.Se detalló que quienes tienen todos los documentos fiscales en orden para poder entregarlos y dar aviso al SAT, ya lo hicieron, pero para algunos ha de ser complicado si no cuentan con los papeles para la autorización. Si no se les aprueba la pérdida sería para los negocios. Las reglas del Decreto de Estímulos Fiscales para la Frontera Norte se publicaron el pasado lunes en el portal del SAT, pero aún falta su publicación en el Diario Oficial de la Federación.Como representante del CCE, De León Apraez añadió que cada cámara empresarial se ha reunido con su despacho de fiscalista para analizar las reglas y elaborar un solo documento que se le hará llegar al fiscal del SAT, Carlos Romero.“El lunes tendremos los resultados de cómo nos fue a cada cámara para de ahí hacer una reunión y hacer los planteamientos necesarios para la mejora generalizada de este decreto”, dijo. Isabel Meraz, fiscalista del despacho KeyFirm, manifestó que las reglas relacionadas con el decreto de estímulos para la frontera norte vienen a precisar las formas en las que se presentarán los avisos para aplicar el decreto por cuanto al IVA e ISR.Sin embargo, dijo que aún existen varias interrogantes tras la publicación de las reglas, pues en ellas no se establece el procedimiento sobre las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2018.Añadió que falta que se actualice el catálogo de productos y servicios sobre los bienes que no aplicarán para la reducción de la tasa, tanto inmueble como intangible.Tampoco se especifica que pasará con losCFDIs (Comprobante Fiscal Digital Impreso) emitidos al 16 por ciento, aunque establece la posibilidad de diferir la expedición al 8 por ciento.“La regla no lo especifica si se cancelarán y se relacionarán con los nuevos”, dijo.