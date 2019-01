Ciudad Juárez- Mientras que los legisladores de Morena denunciaban al diputado local por el Partido Encuentro Social (PES) Misael Máynez Cano por supuestamente haber recibido una camioneta a cambio de su voto a favor de la reestructura de la deuda del estado, Máynez Cano reviró y acusó al delegado del Gobierno federal en Chihuahua Juan Carlos Loera de la Rosa de querer “difamar a mi persona por haber afectado sus negociaciones en lo ‘oscurito’ para beneficiar ciertas cuentas públicas”.El diputado del PES aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador bajó la instrucción a través de su delegado para aprobar la reestructuración de la deuda, “pero antes se iban a poner a negociar con el gobernador”, dijo.Por su parte, Loera de la Rosa confirmó que el presidente López Obrador no veía mal el tema de la reestructura, “recibió el sentir del gobernador en cuanto al tema de la reestructura de la deuda y no lo vio mal, siempre y cuando no le costara al pueblo o al Gobierno federal, pero nunca hubo línea para el voto en un sentido u otro”, explicó.Agregó que los diputados locales de Morena vieron que la reestructura causaría más endeudamiento para el Estado “por lo que votaron en contra y Máynez decidió sumarse a una opinión contraria a la coalición que le dio su triunfo, porque su voto era decisivo para conseguir la mayoría calificada y seguramente vendió caro su voto”, agregó.Durante su visita a la ciudad la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, puso en duda la continuación de la coalición entre Morena y el PES en la entidad a propósito del voto a favor de la reestructura de Máynez Cano.Por su parte, el legislador calificó como una caricatura la denuncia que interpuso el grupo parlamentario de Morena, “es una denuncia de caricatura, propia de un aprendiz de político, como se aprobó el dictamen a favor antes de cualquier negociación, se molestaron por haber perdido un negocio millonario”, comentó y, de paso, acusó a Loera de la Rosa de haber ayudado al presidente municipal Armando Cabada Alvídrez a conseguir el triunfo en las pasadas elecciones.Loera de la Rosa negó las calificaciones de Máynez Cano, “prefiero ser un aprendiz de político que ser un político tradicional como él, el país necesita políticos frescos y no de los mismos que están acostumbrados al chantaje y la extorsión”, dijo.Máynez Cano agregó que el vehículo con placas EMG9920 que usa es propiedad del Congreso del estado y no de él a pesar de que en el sistema de verificación vehicular aparece bajo el nombre de otro particular, “el vehículo es usado y el nombre de esa persona es el del propietario anterior”, aseguró.Añadió que todos los coordinadores parlamentarios tienen derecho a recibir un vehículo para realizar su trabajo legislativo y mostró un documento con el número de oficio CM-005/18 en el que el diputado local y coordinador de la bancada de Morena, Miguel Ángel Colunga, también recibió una unidad marca Suburban modelo 2017.

