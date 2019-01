Cierre de Gobierno en EU provoca basura, cierre de museos y ausentismo laboral

Washington.- El cierre parcial del gobierno federal en Estados Unidos ha afectado no sólo a unos 800 mil empleados públicos, quienes permanecen en casa y sin cobrar su sueldo, sino también a los estadounidenses, debido a que los servicios están funcionando al mínimo.El cierre, que inició el 23 de diciembre pasado y que no tiene visos de solución, ha llevado al cierre de parques y museos, acumulación de basura, servicios mínimos en el Departamento de Seguridad Interna, de la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio (NASA) y los juzgados civiles, entre otros.De acuerdo con el diario The Washington Post, los turistas que se encuentran de vacaciones en la capital estadunidense han visto frustrados sus deseos de visitar los sitios emblemáticos de la ciudad como son los 17 museos del distrito Smithsonian, el zoológico nacional y la Galería Nacional.La falta de recursos federales llevaron a que varios de estos sitios turísticos ya han sido cerrados, en algunos casos por la falta de personal de limpieza por lo que hay acumulación de basura y servicios sanitarios sucios, y otros los harán en el transcurso de esta semana.Mientras que el Departamento de Seguridad Interna, ha sido afectado en el área dedicada al control de fronteras e inmigración, ya que la mayoría de sus empleados han sido declarados "esenciales", por lo que tienen que laborar sin recibir un sueldo.De acuerdo con reportes de prensa, desde hace tres semanas a la fecha se ha incrementado entre los empleados que siguen laborando, el ausentismo bajo el argumento de enfermedad.El cierre parcial del gobierno federal se debe a que la negociación entre republicanos y demócratas en el Congreso se bloqueó por la exigencia del presidente Donald Trump de que el proyecto de presupuesto incluya cinco mil 700 mil dólares para financiar el muro en la frontera entre México y Estados Unidos.Por su parte, la NASA mantiene trabajando un mínimo de personal, al igual que los servicios de los tribunales civiles, que sólo están atendiendo solicitudes de matrimonio expedidas antes del 23 de diciembre.Trump ha advertido el cierre parcial del gobierno continuará mientras los demócratas no accedan a su demanda y anunció para esta noche un mensaje a la Nación en el que hablará sobre "la crisis humanitaria y de seguridad nacional en nuestra frontera sur”.La noche del lunes, los dirigentes demócratas en el Congreso, Nancy Pelosi (Cámara de Representantes) y Charles E. Schumer (Senado) llamaron a los republicanos de la cámara alta a reabrir el gobierno mientras el Congreso debate "un muro costoso e ineficaz".

