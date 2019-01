Joe Biden está preparado para decidir en el próximo mes si ingresará a la contienda presidencial demócrata, acercándose más a la inminente pregunta de si presentará a una tercera candidatura a la Casa Blanca.Un aliado que habló con Biden en las últimas semanas dijo que el ex vicepresidente indicó que estaba a punto de postularse. Pero si tomó una decisión durante las vacaciones, que dijo que esperaba hacer, no les ha informado incluso a sus aliados más cercanos."Él entiende que necesita tomar una decisión relativamente temprano en el proceso", dijo el aliado de Biden a CNN, que pidió no ser identificado para hablar sobre las conversaciones privadas. "Él sabe que no puede esperar".El silencio de Biden ha despertado dudas entre algunos donantes y activistas demócratas sobre si es ambivalente sobre postularse e inseguro sobre sumergir a su familia en una campaña contundente, a pesar de que sus amigos han dicho repetidamente que es el candidato más fuerte del partido para derrotar al presidente Donald Trump.Si Biden decide postularse, es probable que haga un anuncio formal en los próximos meses o incluso hacia abril. El día de las elecciones en noviembre pasado, Biden les dijo a los periodistas que incluso si tomaba una decisión a principios de enero, esperaría a revelar su respuesta."No anunciaría incluso si fuera a salir temprano. Sería demasiado temprano para empezar", dijo, y agregó que el momento "dependerá de las circunstancias en el campo y un montón de cosas".Pero la mayoría de estos factores no están directamente bajo su control. La carrera ya está en marcha y se enfrenta a la presión de algunos donantes para que señale sus intenciones y comience a articular cómo navegará en un abarrotado campo primario de los demócratas.El exvicepresidente regresará a Washington esta semana. Hasta el momento, su agenda pública del mes sigue siendo escasa: una parada en Texas el 24 de enero para promocionar su libro "Prométeme, papá" y un evento anunciado como "Una noche con el vicepresidente Joe Biden" en Fort Lauderdale, Florida, el 28 de enero.La última vez que Biden habló públicamente sobre el momento elegido para hacer públicas sus intenciones, fue en una parada en su recorrido con el libro, cuando abrió una ventana de entre seis semanas a dos meses. Y ahora, esa fecha límite autoimpuesta se acerca rápidamente mientras los demócratas esperan ansiosamente el veredicto de Biden.Si decide no postularse, como finalmente lo hizo en 2015 después de coquetear abiertamente con Hillary Clinton durante meses, varios donantes y seguidores de mucho tiempo estaban ansiosos por ponerse a la cabeza de otros candidatos en una de las carreras más abiertas e inmanejables de la historia del partido.Un partidario de larga data dijo que las conversaciones entre los partidarios de Biden giran en torno a esta simple pregunta: ¿Sería el día de su anuncio el mejor día de su campaña?Mientras Biden encabeza la lista de contendientes demócratas, principalmente por el reconocimiento de su nombre tras servir junto al presidente Barack Obama durante ocho años, su política no coincide necesariamente con la energía progresiva que atraviesa el partido.Sería el desafío de Biden persuadir a los activistas demócratas de que él, a los 76 años, está mejor equipado para vencer a Trump cuando al Partido Demócrata se están uniendo candidatos más jóvenes y diversos.Este fin de semana, en su primer viaje del año a Iowa la senadora Elizabeth Warren intensificó la necesidad de que Biden tome una decisión, dicen varios activistas demócratas, con algunos partidarios de Biden tomando cartas en el asunto y ofreciéndose como voluntarios para unirse a una campaña en espera.Biden, un elemento básico en la política demócrata durante casi medio siglo, tiene fuertes conexiones con muchos activistas demócratas en los estados de votación anticipada y más allá. Sus dos campañas presidenciales, en 1988 y 2008, terminaron mal. Pero ser seleccionado como el vicepresidente de Obama elevó su prestigio como uno de los preferidos de muchos en el partido.Sin embargo, eso no garantiza un camino fácil hacia la nominación."Tenemos muchas personas que piensan postularse", dijo Steve Shurtleff, vocero de la Cámara de Representantes del estado de Nueva Hampshire y expartidario de Biden. "En algún momento recomendaría a alguien, pero nos queda mucho camino por recorrer".Shurtleff dijo que recibió una llamada de Biden después de asegurarse la nominación de su partido como orador."Lo único que dije fue que esperamos verlo en algún momento en Nueva Hampshire", dijo Shurtleff. "Simplemente se rió y dijo 'Ya veremos qué pasa'".James Smith, un amigo de la familia Biden y excandidato demócrata a la gobernación de Carolina del Sur, dijo que un miembro del equipo de Biden recientemente contactó para establecer un llamada telefónica entre él y el ex vicepresidente."Espero hablar con él pronto", dijo Smith.Biden pasó parte de sus vacaciones en las Islas Vírgenes con su esposa, Jill, reflexionando sobre si invertir su vida -y potencialmente disminuir su legado- con la que podría ser la campaña más dura de su larga carrera. Regresó a casa con una sonrisa, pero no había una señal definitiva de su conclusión.Al pasar el aeropuerto de Filadelfia el viernes por la noche, Biden le dijo a Randi Kaye de CNN que pronto tomaría una decisión.