Se muestran impacientes republicanos por cierre de gobierno

Washington.- Por segunda ocasión en tres días, líderes del Congreso llegaron a la Casa Blanca el viernes para conversar con el presidente Donald Trump entre señales de una creciente inconformidad de los republicanos por el prolongado cierre parcial del gobierno.La reunión durante el 14vo día del cierre fue después de que los demócratas de la Cámara de Representantes presentaran una ley para financiar el gobierno, pero no el muro propuesto por Trump en la frontera entre México y Estados Unidos. Mientras se alargaba el impasse por el financiamiento fronterizo, algunos senadores del Partido Republicano que contienden para la elección del 2020 expresaron su inconformidad.Sin embargo, Trump atacó antes de la reunión, escribiendo en una carta al Congreso, ``Los muros funcionan. Por eso la gente rica, poderosa y exitosa los construye alrededor de sus casas".El líder de la mayoría del Senado Mitch McConnell dijo que aunque el nuevo Congreso ha sesionado desde la última reunión en la Casa Blanca, ``los pasos básicos necesarios para acabar con este desafortunado punto muerto realmente no han cambiado nada".McConnell dijo que las medidas aprobadas por la Cámara de Representantes no son posibles de su lado del Capitolio sin el apoyo del presidente.``Cualquier compromiso viable necesitará contar con el apoyo del presidente antes de recibir un voto", dijo.El senador republicano Lindsey Graham, quien es cercano a Trump, dijo que habló con el presidente el jueves sobre un posible paquete que incluiría dinero para financiar el muro y alguna forma de base legal para los jóvenes inmigrantes que están en el país sin autorización o asisten a la escuela bajo el programa Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA).``Está abierto a esto", dijo Graham en entrevista, pero agregó que el mandatario ``no se ha comprometido".La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ya expresó que se opone a intercambiar DACA por el muro y no es claro si los otros demócratas y republicanos querrán involucrarse en negociaciones de inmigración. Sin embargo, Graham dijo que dichas medidas son la mejor forma de acabar con el cierre.El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo que si McConnell y los republicanos el Senado se mantienen al margen, ``Trump podrá continuar con el cierre del gobierno durante mucho tiempo".``El presidente necesita una intervención", dijo Schumer. ``Y los republicanos del Senado son los que deberían intervenir".

