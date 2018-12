Batalla entre Pelosi y Trump marca una nueva era

Washington— Nancy Pelosi a menudo cita a Abraham Lincoln diciendo que el sentimiento público es todo. Es una teoría que se pondrá a prueba cuando la nueva mayoría demócrata de la Cámara de Representantes valore esta semana y vote para poner fin al cierre del gobierno sin dinero para el muro fronterizo del presidente Donald Trump con México.El movimiento de alto riesgo para reabrir el gobierno será la primera gran batalla entre Trump y Pelosi cuando los demócratas tomen el control, listos para reafirmar el poder del poder legislativo y enfrentar a la Casa Blanca.Trump cuenta con el apoyo público, ya que espera obtener $ 5 mil millones para construir el muro. Señaló que no tiene prisa por renunciar a un asunto de campaña de la firma cuando lanza su propia candidatura a la reelección en 2020. Pero Pelosi cree firmemente que el público estará del lado de los demócratas cuando intenten que el gobierno vuelva a funcionar, y pasar al cuidado de la salud y otras prioridades, incluida la supervisión de la Casa Blanca.A medida que el cierre se prolonga en una segunda semana, cerrando los museos populares del Smithsonian y creando dificultades entre unos 800,000 trabajadores federales, el estancamiento se está convirtiendo rápidamente en una prueba de voluntades que rara vez se ven cuando los republicanos tenían el control monopolístico del gobierno en Washington.`` Vamos a hacer nuestro trabajo '', dijo el representante Jim McGovern, D-Mass., El presidente entrante del Comité de Reglas, prometiendo aprobar una legislación para reabrir el gobierno. `` El presidente debe tomar 'sí' por una respuesta y volver a tuitear ''.Mientras los republicanos renuncian a su control sobre el Congreso, y el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, abandona el mazo, la Casa Blanca está ansiosa por un enfrentamiento, ya que Pelosi cree que la crisis empañará la apertura de la nueva sesión legislativa, y con ello, su esperado regreso al oficina del orador.Trump se comete a largo plazo, según funcionarios de la administración no autorizados para hablar públicamente y con anonimato. Después de las amenazas tempranas de cerrar el gobierno sobre el muro, ahora cree que tiene opinión pública y, al menos, su base de partidarios detrás de él.El presidente no ha dicho que vetaría la legislación demócrata si cae en su escritorio. Pero la idea de enturbiar la oratoria de Pelosi solo alienta a Trump, dijeron los funcionarios. Una crisis prolongada podría obstaculizar la capacidad de los demócratas de la Cámara para lanzar su agenda, que incluye las investigaciones del presidente y la supervisión de su administración, incluida la interferencia rusa en las elecciones.En lugar de buscar negociaciones, el presidente ha estado escondido en la Casa Blanca, tuiteando. `` Veteranos en el manejo de la seguridad fronteriza por parte del presidente Trump - 62% de aprobación '', Trump tuiteó el domingo, refiriéndose a AP VoteCast, una encuesta a nivel nacional de más de 115,000 votantes de mediano plazo _ incluyendo más de 4,000 miembros en servicio actuales y anteriores _ realizada para The Associated Press por NORC en la Universidad de Chicago. Descubrió que los veteranos en general aprobaban el desempeño laboral de Trump, pero las mujeres, el grupo demográfico de más rápido crecimiento en el ejército, desafiaron esa tendencia con una mayoría que lo desaprobaba.Otros republicanos, sin embargo, son más cautelosos con el enfoque de la Casa Blanca. El senador Richard Shelby, de Alabama, presidente del Comité de Apropiaciones, dijo el domingo que un enfrentamiento prolongado solo hace que todas las partes parezcan "tontas".`` Si nos culpamos mutuamente, esto podría durar mucho, mucho tiempo '', dijo Shelby a CBS '' Face the Nation ''. `` No se trata de quién gana, quién pierde ... Nadie gana. un cierre, todos perdemos ''.Mientras tanto, Pelosi no muestra signos de vacilación, ansioso por reabrir el gobierno y lanzar la agenda demócrata.Cuando los martillos de la Cámara de Representantes abran el jueves, uno de los primeros votos será el regreso de Pelosi como orador. La demócrata de California confía en que tiene el apoyo necesario para ganar.Los demócratas en la Cámara de Representantes están preparando tres opciones legislativas para que el gobierno siga funcionando el Día Uno, dijeron los asesores. Una sería una medida temporal, similar a la ley aprobada por el Senado antes de Navidad, para mantener la seguridad fronteriza en los niveles de financiamiento existentes, $ 1.3 mil millones, y reabrir el gobierno hasta el 8 de febrero, pero no hay dinero para el muro. Los otros también mantendrían los fondos de la frontera en los niveles actuales, sin dinero de la pared, pero durante el resto del año fiscal, aunque hasta el 30 de septiembre.En el otro lado del Capitolio, el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, mostró poca luz con Pelosi, y pudo mantener unidos a los demócratas, neutralizando efectivamente el intento de la Casa Blanca de dividir sus filas, incluso después de sus derrotas de noviembre en el Senado.Schumer inmediatamente comenzó a acercarse a los senadores demócratas después de las elecciones de mitad de período para escuchar sus opiniones sobre la demanda de Trump de $ 5 mil millones para el muro, según una persona familiarizada con las conversaciones pero no autorizada para hablar en público. Aprendió rápidamente que incluso los senadores más vulnerables de los estados, Trump, ganaron en 2016, aunque favorecían la seguridad fronteriza, no querían gastar el dinero en el muro.Un demócrata de estado rojo, el senador de Montana Jon Tester, dijo el domingo que Trump hizo campaña para que México pague por el muro, pero si el presidente