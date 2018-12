Ortland, Oregon— El gobierno federal se apresta a dar al cáñamo la luz verde que la mariguana, de la misma familia cannabis, quisiera recibir.El Congreso aprobó el miércoles la cláusula de una propuesta de ley agrícola que elimina al cáñamo de la lista de sustancias reguladas por el gobierno federal y califica a la versión de cannabis con poco THC como cualquier otra cosecha agrícola. THC es el compuesto estupefaciente del cannabis.Se prevé que el presidente Donald Trump promulgue la iniciativa la próxima semana.El cambio allana el camino para una mayor expansión de una industria que ya tiene un crecimiento explosivo debido a la creciente demanda por cannabidiol, o CBD, compuesto no psicoactivo hallado en el cáñamo y que muchos ven como beneficioso para la salud.La legalización federal podría triplicar el mercado general del cáñamo a 2 mil 500 millones de dólares para el 2022, con mil 300 millones de esas ventas de productos CBD derivados de cáñamo, de acuerdo con New Frontier Data, firma de investigaciones de mercado de cannabis.“Esto es muy importante porque habrá un efecto dominó. Es decir, ahora los bancos pueden involucrarse, y si los bancos se involucran las compañías de tarjeta de crédito pueden involucrarse, y si ello ocurre, las grandes tiendas minoristas van a querer parte de ese mercado como Target y Wal-Mart”, explicó Sean Murphy, analista de New Frontier que ha investigado ese sector desde el 2015. “Todas las grandes empresas se introducirán en el mercado”.El cáñamo, al igual que la mariguana, ya es legal en algunos estados. De ser aprobado a nivel nacional, gozaría de una serie de beneficios. Los cultivadores podrán comprar pólizas de seguro para sus cosechas, solicitar subsidios y préstamos y deducir sus gastos de los impuestos, como cualquier otro agricultor.Además, podrán transportar sus productos de un estado a otro sin temor a ser arrestados, siempre y cuando no violen las directrices de la Administración de Alimentos y Medicinas (FDA).

