Piden exjueces dejar de arrestar inmigrantes en cortes de EU

Boston.- Decenas de jueces retirados pidieron el miércoles a las autoridades migratorias de Estados Unidos dejar de arrestar a los inmigrantes cuando van a los tribunales, afirmando que todas las personas deben tener derecho a visitar las salas de justicia del país sin temor a ser detenidos.Casi 70 antiguos magistrados de 23 estados _entre ellos jueces federales e incluso de cortes supremas estatales_ enviaron a la misiva al director interino del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) Ronald Vitiello avisándole que las detenciones en los tribunales estaban perturbando al sistema judicial."Simplemente no puedo creer que estamos cerrando nuestras cortes a gente que tiene derecho de estar allí. Y ciertamente las están cerrando si están inculcando tal miedo entre la población que no se atreven a ir a un tribunal", dijo Fernande R.V. Duffly, quien nació en Indonesia de padres holandeses y chinos y fue juez adjunto en el tribunal supremo de Massachusetts hasta el 2016.Los jueces pidieron a Vitiello añadir los tribunales a la lista de los ``lugares sensibles" donde por lo general no se pueden detener a los inmigrantes, al igual que las escuelas y los templos religiosos. Afirmaron que solo con ``protecciones y garantías inequívocas será restaurada la confianza del público en su capacidad de buscar la justicia en nuestros tribunales".El Centro Brennan para la Justicia, adscrito a la Universidad de Nueva York, ayudó a redactar la carta, firmado por jueces asignados tanto por gobernadores republicanos como demócratas.Las autoridades migratorias aseveran que están obligadas a actuar porque ciertas comunidades se niegan a entregar al ICE inmigrantes que están presos. Afirman además que detener a inmigrantes en un tribunal es más seguro porque allí todo el mundo tiene que pasar por detectores de metal.El ICE dice que en los tribunales solo detiene a personas específicas como miembros de pandillas, delincuentes o inmigrantes que ya antes habían sido deportados o sobre los cuales pende una orden de deportación.También hubo detenciones en tribunales bajo la presidencia de Barack Obama, pero expertos y activistas coinciden en que la práctica ha aumentado bruscamente bajo la presidencia de Donald Trump, lo que ha generado tensiones entre jueces y agentes federales en varios estados.En Massachusetts, una jueza está bajo investigación por sospecha de que ayudó a un inmigrante que estaba en el país ilegalmente y a quien los agentes de inmigración esperaban en el tribunal para detenerlo, según el Boston Globe.

