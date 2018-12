Sillicon Valley ayudó a construir Huawei; Washington podría desmantelarla

Las empresas estadounidenses han sido cruciales para que Huawei Tecnologies Co. se volviera la compañía de telecomunicaciones más importante del mundo, publicó el periódico The Wall Street Journal.Gigantes del Valle de los Silicones como Intel Corp., Broadcom Inc. y Qualcomm se cuentan entre los principales proveedores de Huawei. Según un estimado, el presente año Huawei adquirirá hasta 10 mil millones de dólares en componentes a empresas de Estados Unidos. Además Qualcomm e Intel están colaborando con Huawei en el desarrollo de las tecnologías 5G de la próxima generación, campo en el cual el objetivo de la compañía china de ser líder mundial ha alarmado a algunas personas en Washington.Estas interdependencias demuestran que cualquier medida que Estados Unidos tome contra Huawei por las presuntas violaciones a las sanciones, en las cuales podría inclusive prohibírsele que les compre a proveedores estadounidenses, podrían resultar devastadora para las operaciones de Huawei y restringir los negocios de las empresas tecnológicas estadounidenses. El 1 de diciembre la directora de finanzas de Huawei, Meng Wanzhoy, fue arrestada en Vancouver, Canadá, a petición de autoridades de Estados Unidos que investigan un fraude relacionado con ventas a Irán.El arresto incrementó lo que Huawei y sus socios extranjeros tienen en juego y ha empañado las negociaciones comerciales entre las dos mayores economías a nivel mundial.Las empresas estadounidenses también pueden perder debido a que el año pasado China fue su segundo mayor cliente de semiconductores, de acuerdo con la Dirección de Comercio Internacional de Estados Unidos.“Es muy extensa la lista de compañías que se verían fuertemente afectadas” si Huewei perdiera acceso a sus proveedores americanos, dijo Handel Jones, director ejecutivo de la consultoría tecnológica International Business Strateegies. “Se trataría de una situación muy seria”.

