Califica exsecretario de Estado a Trump como 'indisciplinado'

Washington.- En una rara presentación pública desde que fue despedido, el exsecretario de Estado Rex Tillerson calificó de “indisciplinado” al presidente Donald Trump y aseguró que con frecuencia Trump le pedía hacer cosas sin darse cuenta de que dichos actos violarían la ley, publicó CNN.“Cuando el presidente decía, ‘esto es lo que quiero hacer y así es como quiero que lo hagan’. Y yo tenía que decirle, ‘bueno, señor presidente. Comprendo lo que quiere hacer, pero no puede hacerlo de esa manera. Eso viola las leyes. Viola un tratado”, dijo la noche del jueves Tillerson en Houston durante un evento de recaudación de fondos a favor del Centro de Cáncer MD Anderson, de acuerdo con video del evento subido a internet por el noticiero CBS News.El exfuncionario añadió, “se frustraba mucho… creo que se cansó de que yo fuera el que a diario le decía que algo no se podía hacer y hablemos sobre lo que podemos hacer”.Los comentarios hechos por Tillerson durante una conversación con el experiodista de CBS News Bob Schieffer despertaron risas entre el público.Los comentarios acerca de quien fue su jefe se dieron casi nueve meses después de que Trump lo despidió en marzo. La salida del cargo tuvo lugar tras meses de tensión entre Tillerson y Trump.Ante la pregunta sobre la razón de que la relación se deteriorara, el jueves Tillersson dijo que se debió a que “tenemos estilos drásticamente distintos”.“No tenemos un sistema de valores en común”, señaló.Tillerson, quien fue director general de ExxonMobil, dijo “para mí resultó difícil” el cambio de una corporación “disciplinada, muy orientada al proceso” a trabajar para un hombre “que es bastante indisciplinado, a quien no le gusta leer, que no lee los informes y no le gusta entrar en los detalles de muchas cosas”.Tillerson dijo a Schieffer creer que Trump actúa por instinto en vez de por impulso, si bien en ocasiones parece lo contrario.“Actúa basándose en sus instintos. En ciertos sentidos, eso parece impulsividad. Pero su intención no es actuar por impulso. Creo que está tratando de actuar según sus instintos”, dijo Tillerson.De acuerdo con The Houston Chronicle, también criticó a Twitter.“Me preocupa que el pueblo estadounidense parezca querer sabe tan poco sobre los asuntos, que con 128 caracteres quede satisfecho”, dijo Tillerson, informó el periódico.Tillerson añadió que su comentario no representa una crítica a Trump sino una “inquietud que tengo sobre nosotros como estadounidenses y nosotros como sociedad y nosotros como ciudadanos”.