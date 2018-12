Guarderías sin supervisión en Texas, han muerto 90 niños en 10 años

De acuerdo con una investigación del periódico American-Statesman, de Austin, Texas, 90 niños han muerto y más de 450 niños fueron víctimas de abusos sexuales en sus guarderías del estado de Texas durante los últimos 10 años.La investigación que duró todo un año reveló por primera vez con detalle las peligrosas condiciones que existen en muchas de las guarderías del estado, las cuales derivan de la falta de supervisión exhaustiva por parte del estado en temas de cuidado infantil.Aunque la culpa de muchos de esos incidentes recae principalmente en los responsables del cuidado de los niños, los encargados de implementar regulaciones estatales en esta área tampoco han tomado las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los menores. De hecho, en los últimos años han revertido algunos esfuerzos que se habían diseñado para regular a las guarderías.El estado de Texas ha reducido su vigilancia de las guarderías identificadas como peligrosas (como los centros clandestinos e ilegales que cuidan a miles de niños) y, hasta hace poco, no utilizaba sus propios datos para ayudar a identificar problemas antes de que se materializaran estas amenazas.Compilando datos de dos años — desde enero del 2016 hasta enero de este año — el Statesman analizó 40 mil registros de inspección documentando sanciones estatales en contra de guarderías. El periódico produjo una base de datos para identificar patrones entre las lesiones. También obtuvo datos sobre lesiones y violaciones que no habían sido divulgadas por el estado.Algunos de los hallazgos del periódico fueron:Más de 450 niños, en promedio casi uno por semana, fueron víctimas de abusos sexuales en sus guarderías durante los últimos 10 años. En ese mismo lapso, las instalaciones de cuidado infantil del estado fueron citadas más de 3,200 veces por denuncias de abuso y abandono.Casi la mitad de los niños que murieron por abuso y negligencia, 42 de 88 casos, estaban en guarderías ilegales. El año pasado, el estado cerró la unidad diseñada para rastrear estos lugares, argumentando que no estaban encontrando suficientes anomalías para justificar el esfuerzo. Las cifras muestran lo contrario.Las regulaciones del estado de Texas referentes a los niveles de preparación requeridos para el personal que labora en las guarderías se encuentran entre las peores del país, y los funcionarios estatales se han negado repetidamente a cambiarlas, a pesar de ser un factor clave para predecir la seguridad en el aula y el desarrollo del cerebro infantil. En el 2016, incluso pararon un estudio diseñado para analizar el impacto que tienen los niveles de preparación del personal de las guarderías en las tasas de ocurrencia de incidentes, y lo cerraron antes de que los investigadores pudieran generar recomendaciones específicas.Los inspectores de centros de cuidado infantil en Texas tienen pocas herramientas para sancionar a las guarderías y, en algunos casos, los mecanismos de supervisión del estado no detectaron el comportamiento peligroso de los cuidadores antes de que ocurrieran lesiones o la muerte. Por lo general, no se imponen multas ni se exige capacitación adicional cuando los cuidadores son acusados de maltratos, descuidos o de castigar incorrectamente a los niños. Y las multas que se imponen, principalmente por no haber verificado los antecedentes penales de sus empleados, son mínimas (tienen un valor promedio de $112), lo que permite que muchas guarderías sigan operando sin importar la cantidad de infracciones que tengan.Tras recibir una copia de los hallazgos del periódico, el gobernador Greg Abbott prometió tomar medidas durante la próxima sesión legislativa.“La principal prioridad del gobernador Abbott siempre ha sido la seguridad de los texanos, especialmente tratándose de nuestros niños”, dijo la portavoz de Abbott, Ciara Matthews. “Cualquier denuncia de abuso o negligencia infantil debe ser tomada en serio y el gobernador no tolerará esas situaciones en Texas. Trabajará con la Legislatura y los involucrados clave para identificar estrategias y acciones para evitar que estas tragedias ocurran en el futuro”.En Texas, donde aproximadamente 1 millón de niños asisten a guarderías, los expertos dicen que los sitios más problemáticos surgen y prosperan porque los costos relacionados con el cuidado de los niños en centros que se han registrado con el estado son altos.En el 2018, el costo promedio de los servicios en un centro de cuidado infantil con licencia en Texas fue de $9,102 por año, según Child Care Aware of America. Sin embargo, en Austin, son casi $9,500, ó aproximadamente $790 dólares por mes, según el Texas Institute for Child and Family Wellbeing, No sin mencionar que son comunes las largas listas de espera.United Way for Greater Austin encontró este año que las cuotas para el cuidado infantil de tiempo completo en el oeste de Austin eran de hasta $19,740 por año.Algunos padres optan por el cuidado infantil en el hogar, cuyo costo promedio anual en Texas es de $6,994, ó $582 dólares al mes, según Child Care Aware. Pero incluso eso es demasiado caro para algunas familias, especialmente aquellas con varios hijos.Es por eso que muchos padres recurren a las guarderías no reguladas, que se recomiendan de boca en boca, en las redes sociales o en sitios web como Craigslist.