El Capitolio de Illinois, en Estados Unidos, está cubriendo sus pasillos con muérdago, una menorá y una estatua satánica.Esta temporada festiva, el Templo Satánico (Satanic Temple) de Chicago ha obtenido un permiso para colocar una estatua en el vestíbulo del Capitolio estatal en Springfield, la capital de Illinois, dijo a CNN un portavoz de la oficina de la Secretaría de Estado.La estatua mide aproximadamente 1,3 metros de altura y 45 centímetros de largo, dijo el portavoz Dave Druker. La figura representa una serpiente enroscada en un brazo que sostiene una manzana con la leyenda: "el conocimiento es el mejor obsequio".La estatua ha estado en exhibición desde el lunes y permanecerá en su sitio hasta fin de mes, dijeron funcionarios."Creemos que es un tema de la Primera Enmienda, tenemos otras exhibiciones aquí: una menorá de Janucá y un Nacimiento navideño", dijo Drucker. "Si tienes exhibiciones de un tipo debes ser consecuente y permitir que todos lo hagan, sin contar discursos de odio y otras cosas inaceptables".El templo Satánico dice que sus miembros son ateos que a menudo están interesados en el activismo comunitario, según el sitio web del grupo."No promovemos la creencia en un satanás personal", dice el sitio web. "Abrazar el nombre de satanás es abrazar la búsqueda racional alejada de lo sobrenatural y las supersticiones basadas en tradiciones arcaicas".El grupo dice que abraza "la lucha por la justicia" y que cree que la gente debería "esforzarse por actuar con compasión y empatía hacia todas las criaturas", de acuerdo con el sitio web.Las reacciones locales van del apoyo a la indignación."No veo un problema en ello", dijo Wayne Rovey, residente de Illinois, a la afiliada de CNN, WMBF. "Parece que es parte de la libertad de expresión y no proyecta un mensaje equivocado".Shellie Berg le dijo a la estación que la exhibición no era adecuada."Creo que es inapropiado porque no es algo que debería ser exhibido ya que mucha gente podría sentirse ofendida", dijo Berg a WMBF. ""Yo misma estaría ofendida".Druker dijo que la estatua está provocando mucha conversación, pero no está seguro de sí mucha gente la ha visto en realidad.

