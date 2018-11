No se vislumbra final a caos conforme migrantes confrontan frontera de EU

El gas lacrimógeno y el cierre provisional del cruce fronterizo en San Isidro, California, marcaron una de las primeras confrontaciones entre la caravana de migrantes desesperados por entrar a Estados Unidos y los gobiernos de dicho país y de México intentando contenerla, publicó The New York Times.Y con la llegada diaria de más migrantes a Tijuana, ningún bando parece dispuesto a retroceder.En parte, el actual conflicto en San Isidro se deriva de la confusión sobre el tipo de estatus legal al que los migrantes tienen derecho en una administración que se está apresurando a limitar las opciones.La caravana proveniente de Centroamérica se lanzó a la frontera luego de que el presidente Trump prometiera que los solicitantes de asilo esperarían en México mientras se analizaban sus casos a fin de prevenir lo que catalogó como “una situación cara y peligrosa”.Pero solicitar asilo puede tardar años, mientras que un juzgado federal bloqueó el plan de exigir que quienes pidan asilo primero ingresen a Estados Unidos a través de “puertos de entrada”.El resultado es un estado de caos donde no se avizora con claridad ningún final.¿Por qué está sucediendo esto?Cuando este mes arribaron a la frontera surponiente los primeros integrantes de la caravana se toparon con cerca de tres mil persona que ya se hallaban a la espera de su trámite para entrar a Estados Unidos —consecuencia de la iniciativa del gobierno de Trump con la cual se limita el número diario de personas que pueden solicitar asilo.En consecuencia, los recién llegados están descubriendo que tendrán que esperar meses antes de poder siquiera iniciar el prolongado proceso de asilo. Lo anterior ha aumentado las tensiones entre el gran número de gente.Datos del Departamento de Seguridad Interna muestran un drástico incremento en la cantidad de personas que huyen hacia Estados Unidos en busca de asilo, sobre todo desde Guatemala, El Salvador y Honduras.En el 2008, poco menos de cinco mil solicitantes alegaron que el miedo creíble por sus vidas les impedía regresar a sus países de origen. El año pasado, dicha cifra se disparó hasta casi 80 mil.La administración Trump sostiene que el aumento se debe a personas que abusan del sistema asegurando falsamente necesitar asilo. Funcionarios inmigratorios reportaron un incremento de personas que huyen de la violencia en Centroamérica.¿Dejará el gobierno mexicano que los migrantes permanezcan en México hasta que se les otorgue asilo, como desea Trump?Varios miembros del gobierno entrante han confirmado hallarse en pláticas con la administración Trump pero dicen aún no haber alcanzado ningún convenio. Es poco probable que México albergue a los migrantes sin algún tipo de garantía por parte de Estados Unidos debido a que no desea campamentos de refugiados en su frontera norte.

