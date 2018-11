Dice Casa Blanca que puede limitar el acceso a periodistas

Washington.- El gobierno del presidente Donald Trump dice tener "amplia discreción" para decidir qué periodistas ingresan a la Casa Blanca, en momentos en que enfrenta una demanda legal de CNN y otros medios noticiosos por la revocación de la credencial del periodista Jim Acosta.En respuesta a CNN, que había pedido una orden temporal que restaure el acceso de Acosta, el gobierno dijo en un documento presentado ante las cortes antes de una audiencia el miércoles que "fue legítimo" castigar al reportero por su conducta en una contenciosa conferencia de prensa de Trump la semana pasada.Las explicaciones de la Casa Blanca sobre las razones para la revocación de la credencial de Acosta, que le da el acceso que sea necesario al complejo de la Casa Blanca, han cambiado en la última semana. Acosta ha protagonizado duelos verbales con Trump y con la secretaria de prensa Sarah Huckabee Sanders en los últimos dos años.The Associated Press se sumó a un grupo de 12 otros medios noticiosos que planea presentar el miércoles más tarde un expediente ``amicus curiae" en el caso. El término en latín se refiere a presentaciones voluntarias de terceros ajenos a un litigio en tribunales."Sea que las noticias del día son sobre seguridad nacional, economía, o medio ambiente, los reporteros que cubren la Casa Blanca deben de sentirse libres de hacer preguntas. Es imperativo que los periodistas independientes tengan acceso al presidente y sus actividades, y que esos periodistas no sean censurados por razones arbitrarias", dijo la firma Ballard Spahr en un comunicado a nombre de los medios noticiosos.El presidente de Fox News, Jay Wallace, dijo que los pases del Servicio Secreto para los periodistas de la Casa Blanca "nunca deben de ser manipuladas como armas". Fox News es uno de los medios firmantes del expediente.Wallace dijo que si bien Fox News no aprueba el "creciente tono antagonista de parte del presidente y la prensa en los últimos eventos de medios", apoya el acceso y la comunicación abierta para el pueblo estadounidense".

