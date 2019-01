Lidera 'Bohemian...' nominación de CDGA

Ciudad de México—‘Bohemian Rhapsody’, ‘Black Panther’ y ‘Nace una Estrella’ lideran la lista de nominaciones de los premios del Sindicato de Diseñadores de Vestuario de Estados Unidos (CDGA, por sus siglas en inglés), reportó Variety.La cinta biográfica del icono musical Freddie Mercury competirá por Mejor Maquillaje de Personaje y Mejor Personaje de Peluquería, categoría que comparte con ‘Black Panther’, cinta que va también por Mejores Efectos Especiales de Maquillaje.‘Nace una Estrella’, película protagonizada por Lady Gaga y Bradley Cooper, buscará ganar Mejor Maquillaje Contemporáneo y Mejor Peluquería Contemporánea.El drama político ‘Vice’ fue considerado para Mejor Maquillaje de Personaje y Mejores Efectos Especiales de Maquillaje, al igual que ‘Aquaman’.En el listado también se encuentran filmes como ‘BlacKkKlansman’, ‘Mary Poppins Returns’ y ‘Vox Lux’.Mientras en televisión a la cabeza se encuentra ‘American Horror Story: Apocalypse’, con cuatro postulaciones, incluida Mejor Maquillaje Contemporáneo.‘El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story’, ‘Resplandor’, ‘La Maravillosa Señora Maisel’ y ‘Genio: Picasso’, también están nominados.Los ganadores serán anunciados en la sexta entrega anual de la organización, el 16 de febrero.TE HARÁN ROCKEAR"Bohemian Rhapsody" les dará a los asistentes la oportunidad de cantar durante la película.El filme biográfico de Queen que triunfó en los Globos de Oro estrenará una versión en la que los asistentes podrán cantar los éxitos de la película en más de 750 salas de Estados Unidos y Canadá a partir del viernes, informó Twentieth Century Fox. La cinta incluye algunas de las canciones más populares de la agrupación, como “We Will Rock You” y “We Are the Champions”.Te recomendamos: Paulina Rubio confunde palabras con sílabas; dice que 'es un chiste'La proyección de la película también se expandirá a partir del viernes de mil salas a más de mil 300. Ha recaudado más de 734 millones de dólares a nivel mundial.La expansión se da a conocer días después de que “Bohemian Rhapsody” ganó el Globo de Oro a mejor película dramática. Rami Malek se quedó con el premio como mejor actor por su interpretación del vocalista de Queen, Freddie Mercury.El año pasado Fox lanzó una versión para cantar del filme “The Greatest Showman”.

