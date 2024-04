Honra Thalía sus raíces en nuevo disco

Al tiempo en que el regional causa sensación a nivel global y encabeza listas de popularidad en streaming, Thalía saca su "amor a la mexicana" y estrena disco para honrar sus raíces.

La cantante, actriz y empresaria lanzó A Mucha Honra, producción con nueve temas realizada por Jimmy Humilde, CEO del sello independiente Rancho Humilde Records, y Édgar Rodríguez, de Yellow Room Music.

"Para mí este proyecto se llama A Mucha Honra por lo mismo, porque te llena de felicidad, de orgullo, de ver todo lo que está pasando globalmente con la música nuestra y con este nuevo sonido de lo que es el regional mexicano", afirmó Thalía, en entrevista con Gente.

"Hoy el regional mexicano es una fusión de la juventud, del urbano, del pop, pero al mismo tiempo tiene la autenticidad de la música mexicana y de lo regional, eso lo hace fresco y despuntar globalmente".

Curiosamente, en 2001 había publicado el disco Thalía con Banda: Grandes Éxitos.

"Acuérdate que yo hace años lancé un disco de banda, y eso era prácticamente como se le catalogaba al regional mexicano en aquella época", recordó la cantante, quien el jueves condujo los Latin American Music Awards.

Ese ímpetu que caracteriza a la esposa del magnate Tommy Mottola la llevó a reunirse con nuevos exponentes del género para colaborar en temas destinados al público que ha crecido con ella, pero también a nuevas audiencias.

Ahora, Thalía estrena material y lanza otro dardo musical: un dueto con Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, que se titula "Te Va a Doler".

El disco lo completan los tracks "Bebé, Perdón", "Choro", "Troca" (con Ángela Aguilar), "Para Qué Celarme", "Amor a la Mexicana", "Silencio", "Cancún" y "Te Va a Doler" (remix de DJ Deorro).

"Son ocho canciones que están llenas de esta esencia mexicana, ese orgullo, esta necesidad de hacer cosas que me liguen con mis raíces, con mi música, con el ADN de mi México, y esta es la historia de este álbum, A Mucha Honra, que tiene temas muy de corazón y de celebración", afirmó.

La ex Timbiriche, de 52 años, consideró plausible lo que está sucediendo con el género.

"Y de sentirse orgullosos y hacerlo en español, eso es increíble. Digo, nos han tocado muchas explosiones latinas globales, y usualmente era al revés, o sea, uno cantaba, pero lo tenías que hacer en inglés para hacer el crossover, y ahora no.

"Ahora cantas en español y te fuiste global. Eso me encanta. Creo que todos debemos sentirnos felices y aprovechar lo que está pasando hoy con nuestra música y enaltecerlo".

Con más de 25 años radicando en Nueva York, siente añoranza por su País, pero sabe que Peso Pluma, Grupo Firme, Natanael Cano y Carin León son parte de esta nueva generación del regional que viene pisando fuerte, por eso se declaró fan del corrido tumbado.

"Ay, sí, pues es que ¿quién no? La verdad que tienen un sonido, una nostalgia, que lo platicaba con Édgar Rodríguez, el productor del disco, que yo no sé qué pasa con esas guitarras, requintos, esos arreglos, esas notas, que son tan melancólicas, como que te tocan una fibra de algo tan adentro, no sé, de una cosa ancestral, y me detonan una emoción", explicó.

"Y cuando estoy cantando estas canciones, sobre todo unas baladas que me cimbran de este material, eso siento. Siento una nostalgia, una melancolía".

SIN MIEDO

Desde su casa, la estrella, cuya carrera abarca 43 años, pues de niña estuvo en Juguemos a Cantar (1981) y luego se unió a Timbiriche (1986), goza de plena libertad para grabar el género que se le antoje.

"Viene de una búsqueda, de un cambio, de procurar ser siempre una mejor versión mía. Siempre trato de ponerme retos, de montarme en cosas que me den un poquito de temor, y creo que ahí es donde está el reto, ahí es donde hay que experimentar.

"Tengo la bendición grande de que mi público me ha permitido jugar con la música, con los estilos, con mi interpretación y mis looks, y se divierte también conmigo. Y ha crecido conmigo y ha visto esa evolución. Y si el disco anterior fue rock en español, este es regional, y el próximo, quién sabe qué va a ser, pero la gente siempre está como a la expectativa".

Sobre las críticas

Cuando Thalía se toma la libertad de grabar lo que le nace, habrá quien critique eso, pero la cantante no pierde el enfoque.

"Yo me enfoco en mis pasos, en mi camino, mi experiencia de vida, mi crecimiento como artista y mis retos. A fin de cuentas, es una experiencia llamada vida y se viene a crecer, a hacer cosas nuevas y que te reten.

"Tal vez en el principio de mi carrera me importaba muchísimo más cualquier comentario, pero, la verdad, (hoy) no me importa nada. Me importa ser feliz, estar tranquila y hacer cosas que me hagan sonreír, bailar, que pueda sacarle la sonrisa a otra persona, hacer cosas que contagien vida, pasión y ejemplo de perseverancia".